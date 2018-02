A tradicional Banda da Bica acontece neste sábado, no Centro de Manaus

Manaus - Uma das mais tradicionais bandas do carnaval de rua de Manaus, a Banda Independente da Confraria do Armando (Bica), acontece neste sábado (3), na rua 10 de Julho e em torno do Largo São Sebastião, no Centro de Manaus, Zona Sul da capital.

Com tema “Amazonas é um Circo de Horrores, em um ano teve três Governadores”, a proprietária do Bar do Armando, Cláudia Soares, filha de Armando, diz que a banda vai cumprir mais uma vez seu papel de porta voz da alegria, sempre trazendo uma crítica social de forma bem humorada.

“Vamos satirizar a situação, mas não as pessoas. No ano passado, saímos com 'Tem dinheiro dá pra fazer', tirando sarro da campanha política de 2016, para prefeito. Mas não ofendemos nenhum dos candidatos. Criticamos, sim, os motes de campanha adotado pelos marqueteiros, assim como fizemos com o caso dos periquitos mortos em frente ao condomínio Efigênio Sales, cujo enredo foi o 'O mistério do periquiticídio', um tema totalmente ecológico”, afirmou Cláudia.

