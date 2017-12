Opções para um Natal diferente em Manaus

A noite da véspera de Natal é marcada pela confraternização de amigos e familiares e pela tradicional ceia — mas há quem queira quebrar um pouco esse roteiro e fazer algo diferente. Para quem deseja comemorar o feriado natalino com uma festa diferente, o EMTEMPO separou algumas dicas do que fazer em Manaus nesse fim de semana natalino.

Volta ao Mundo

A festa de Natal "Volta ao Mundo" já é tradição da casa All Night Pub, localizada na av. Efigênio Salles, Aleixo. Com a proposta de oferecer um "rodízio" de países e bebidas típicas de cada um deles, a casa libera uma hora de bebida grátis para cada parada.

A festa leva nomes que prometem agitar a noite do dia 24 com uma batida única, apresentando John Veiga, a dupla sertaneja João Victor & Rodrigo e o DJ Rafael Diefentaler. Os ingressos estão à venda através do aplicativo OutGo e os valores são a partir de R$ 80.

XMAS Cabaret

A celebração natalina tem início às 1h no Cabaret Night Club, localizado na rua Barroso, Centro. Diretamente de São Paulo, o DJ Herbert Tonn vai ferver a pista de dança com muita música eletrônica. Tonn trabalha há mais de 20 anos como DJ profissional e já tocou até em clubes internacionais. Os preços dos ingressos são a partir de R$ 20 para pista, R$ 30 para área VIP e R$ 50 para camarote.

DJ Herbert Tonn | Foto: Divulgação

Natal das Santinhas

Forró, pagode e sertanejo vão animar a noite de Natal no Rancho Sertanejo, localizado na av. Professor Nilton Lins, Flores. A banda 100% Abusado, Uendel Pinheiro e a dupla Japinha & Siane são as atrações da noite, com entrada liberada para homens e mulheres até 00h. Após esse horário, será cobrado o valor único de R$ 25.

Peru Louco

Na noite da véspera de Natal, o Red Dog Pub, localizado na rua Eiru, Vieiralves, vai sediar uma festa “caliente” para este fim de ano. A ideia é sair da ceia de família e ir curtir na pista de dança, que abre às 23h59 do domingo. Os DJs Lincoln, Omã Freire, Cheers, Sabrina Lobo e Sill vão comandar a pista de dança com os hits que vão mexer com as suas estruturas.

Dj Omã Freire | Foto: Divulgação

Natal do Frenesi

Pelo terceiro ano consecutivo será realizada no dia de Natal, 25 de dezembro, a festa “#EXF 2017– O Reencontro”. A data é proposital, porque o evento é uma espécie de confraternização, reunindo os ex-integrantes da formação original do grupo Frenesi, banda de pagode que fez muito sucesso em Manaus, de 2000 a 2008, e seus fãs.

Na edição deste ano, a festa, que acontece no Buteco Premium, na avenida do Turismo, tem uma atração especial: a presença da cantora Marcella Bártholo, que representou o Amazonas no The Voice Kids Brasil. O valor dos camarotes é R$ 100, área vip - primeiro lote R$ 60 e pista primeiro lote R$ 30.

Leia mais:

Confira dicas rápidas de tratamentos estéticos para fazer em casa

Diferentes opções para curtir a virada do ano em Manaus

Patixa Teló é homenageada com grafite em Manaus