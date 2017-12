'Ceci e a Estrela, o Natal na Floresta' terá novas apresentações no Teatro Amazonas

O musical “Ceci e a Estrela, o Natal na Floresta” que estreou no último dia 17, terá reapresentações nos dias 22 e 23 de dezembro, no Teatro Amazonas, às 20h. O espetáculo vai contar a história do nascimento de Jesus por meio de um enredo amazônico. O acesso será gratuito.

Com direção geral de Jorge Kennedy, direção teatral e texto de Tiago Oliveira, produção musical de Paulo Marinho e direção musical de Davi Nunes, o espetáculo contará a história do nascimento de Jesus em nove cenas estreladas por personagens da cultura amazônica. A trilha sonora conta com 17 canções: duas tradicionais natalinas e 15 compostas especialmente para o musical por Adonay Júnior, César Lima e Paulo Marinho.

“Fizemos arranjos especiais para ‘Canção dos sinos’ e ‘Primeiro Natal’, que são canções tradicionais da época. Todas as outras músicas foram compostas, arranjadas e orquestradas para o espetáculo. A partir da leitura do roteiro, que é voltado para a família e para o cotidiano do caboclo, pensamos nas cenas e criamos a trilha que tem ciranda, toada, gambá, beiradão e marabaixo”, conta Paulo Marinho. “Mas fomos muito fieis às composições da parte bíblica do repertório”, completa.

Ao todo, dez récitas serão apresentadas até o 23 de dezembro. Nos dias 22 e 23, às 20h, “Ceci e a Estrela, o Natal na Floresta” será transmitido em telões no Largo de São Sebastião.

O diretor-geral Jorge Kennedy adianta que o concerto despertará o sentimento de identificação na plateia. “O público vai se sentir representado no palco. O menino Jesus vai chegar trazido por todos os amazonenses”, afirma o diretor. “Vamos referendar as personagens da cultura popular, as lendas, a fauna, e os nossos ritmos. Será um passeio pela Amazônia”.

A história

Tiago Oliveira, responsável pelo texto e direção teatral, conta que o espetáculo será um resgate da cultura popular.

“Criamos uma história regional na qual a personagem principal é a menina Ceci, que mora no interior do Estado e que tem muito contato com a natureza. Ela sonha encontrar uma estrela e terá ajuda de seus amigos da floresta para realizar esse desejo”, diz.

Os amigos são um boto, que se transforma em criança e que representa o elemento água; uma sumaumeira, que representa a terra; e um filhote de uirapuru, representante do ar. “Nessa aventura, temas do imaginário caboclo serão intercalados com os recortes para a história bíblica do nascimento de Jesus”, afirma Tiago.

O elenco de “Ceci e a Estrela” terá cerca de 130 pessoas, entre bailarinos, cantores, atores e músicos. Será formado pelos alunos dos núcleos de Dança, Teatro e Música do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro; Corpo de Dança do Amazonas; Balé Folclórico do Amazonas; Balé Experimental do Corpo de Dança do Amazonas; Coral do Amazonas; Madrigal Ivete Ibiapina; Grupo Vocal do Coral do Amazonas; Amazonas Filarmônica, Orquestra Experimental da Amazonas Filarmônica, Amazonas Jazz Band e Orquestra de Violões do Amazonas.

Também haverá participações de artistas convidados como Zezinho Corrêa, Kelson Nunes e Matheus Sabbá.

“Ceci e a Estrela, o Natal na Floresta” faz parte da programação do “Natal com + amor”, promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC) em parceria com o Fundo de Promoção Social (FPS).

O musical também conta com participações especiais, como do cantor Zezinho Correa, que faz o pastor do sino, e da atriz Ednelza Sado, que interpreta a serva de Maria, de Kelson Nunes e Matheus Sabbá.

Serviço:

Musical “Ceci e a Estrela, o Natal na Floresta” estreia neste domingo, no Teatro Amazonas

Local: Teatro Amazonas – Avenida Eduardo Ribeiro, 659, Centro

Data/Hora: Dias 22 e 23 de dezembro, em dois horários: às 18h e às 20h; dias 20 e 21, somente às 20h

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre

