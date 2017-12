Do funk ao sertanejo, Réveillon na zona Leste terá nove horas de show

O palco da virada da zona Leste reunirá grandes nomes da música local em mais de nove horas de show. A festa, que este ano ocorrerá no Shopping Phelippe Daou, iniciará a partir das 19h. Além da atração nacional Valesca Popozuda, passarão pelo palco as bandas “Uns e Outros”, “Marrakesh”, “Impakto”, além de Eder Rocha, Jôci Carvalho e Toinho Forró Show.

Abrindo a noite de comemoração a banda “Uns e Outros” promete contagiar o público com uma mistura de ritmos. Na ocasião a banda fará o lançamento oficial do seu primeiro single autoral. “Geralmente nos nossos shows fazemos um grande baile. Mas para este show especial, vamos mesclar o repertório com sertanejo, rock, axé e muito xote para ninguém ficar parado”, destacou o baterista da banda Bibi da Batera.

Leia também: Opções para um natal diferente em Manaus



Já a cantora Jôci Carvalho, que subirá ao palco após a cantora Valesca Popozuda, levará ao público o som “das patroas” do sertanejo. “Costumo dizer que faço o show ‘feminejo’, tendo no repertório várias canções das artistas da atualidade. Para o Réveillon estou preparando algo especial, além do sertanejo quero fazer um carnaval, com muito axé, músicas que a galera curte”, comentou a cantora que tem 16 anos de carreira.

Programação

A atração nacional da festa será Valesca Popozuda | Foto: Divulgação





A banda “Uns e Outros” abrirá a programação do show da virada, às 19h. Em seguida subirão ao palco “Eder Rocha”, às 20h10, “Marrakesh”, às 21h30, e “Impakto”, às 23h, comandando a virada do ano e o show pirotécnico que terá duração de 10 minutos.

“Estou super feliz porque estaremos nos apresentando no melhor horário, que é o da virada. Vamos virar junto com o público. Estamos levando muito saculejo, Safadão, muito axé, muito carnaval para o público curtir muito. Nosso show é uma festa mix. Vai ser massa. Pode falar pro povo que vai ser bom demais”, contou Nete Garcia, vocalista da banda Impakto.

Continuando a festa, a atração nacional “Valesca Popozuda”, às 00h30, fará seu show. Já na madrugada do dia 1º de janeiro, se apresentarão “Jôci Carvalho”, “Toinho do Forró” e “Dj Ricardo Love”.

Leia mais:

Escalafobéticos se apresentam neste sábado (16) em Manaus

Corais dão o clima de natal no Vianorte

Bazar 'Quintal das Mães' apresenta edição especial de Natal