Cinema e Teatro movimentam a cena cultural neste fim de semana no Casarão

O Cine Casarão traz grandes novidades para Manaus, quatro filmes e ainda a reapresentação do espetáculo ‘Vestido Queimado’, da Cia Soufllé com Bodó. Preços populares para o cinema e o teatro. Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) com sessões às 18h30 e 20h30.

Na sexta-feira (22), o filme “Em busca de Fellini”, continua em cartaz, no horário das 18h30. O longa não é recomendado para menores de 14 anos. Ele conta a história de Lucy (Ksenia Solo) que completa 20 anos como uma jovem extremamente tímida, grudada na mãe (Maria Bello), que pouco sai de casa e dedica a maior parte do tempo a rever clássicos do diretor Federico Fellini. A grande oportunidade de sair do mundo da fantasia em que sempre viveu se dá numa viagem de autodescoberta à Itália, onde ela visita cenários de seus filmes favoritos e descobre o amor.

Já na segunda sessão, às 20h30, será exibido estreando em Manaus, o longa “Redemoinho”, baseado no livro "O Mundo Inimigo – Inferno Provisório Vol. II", de Luiz Ruffato. O filme se passa em Cataguases, cidade de Minas Gerais, onde dois amigos acabam se reencontrando após muito tempo separados. Na véspera de Natal, os dois se reúnem para uma conversa regada a muita bebida, que desperta em Luzimar e Gildo, a oportunidade de reavaliar seus caminhos e de falar sobre suas lembranças, seus remorsos e suas alegrias.

No sábado (23), os filmes “Redemoinho” e “Em Busca de Fellini” são reapresentados com alternância no horário. O “Cine Casarão” é uma realização do Casarão de Idéias e mais informações podem ser obtidas pelo sitewww.casaraodeideias.com.br.

Teatro

Às 19h, a Soufflé de Bodó Company realiza a última apresentação da minitemporada do espetáculo, “Vestido Queimado”, na sala de espetáculos do Casarão de Idéias (rua Barroso, 279, Centro). Os ingressos serão vendidos no local a R$ 15 (meia). O projeto é uma realização da Soufflé de Bodó e do Sesc Amazonas, por meio do edital Residência de Artes Cênicas 2017.

A montagem da peça, que tem direção e dramaturgia de Francis Madson, segue a proposta estética do Teatro de Papel (Toy Theater ou Théâtre de Papier), popular entre os séculos 18 e 19. Nesse gênero de teatro, o papel é usado como suporte artístico para a criação de personagens miniaturizados e manipuláveis.

SERVIÇO 1:

“Cine Casarão”

Onde: Casarão de Idéias (Rua Barroso, 279, Centro)

Quando: Quarta-feira a Sábado

Quanto: R$ 10 (inteira), R$ 5 (meia)

PROGRAMAÇÃO





Sexta-feira – 22/12

18h30 - Em Busca de Fellini

20h30 - Redemoinho

Sábado – 23/12

18h30 - Redemoinho

20h30 - Em Busca de Fellini

SERVIÇO 2:

Espetáculo “Vestido Queimado”

Onde: Sala de Espetáculos Casarão de Idéias (Rua Barroso, 279, Centro)

Quando: Sábado, 23 de dezembro, às 19h

Quanto: R$ 15 (meia)





