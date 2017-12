Uma noite feliz, regada a muito forró, pagode e sertanejo. Assim será o ‘Natal das Santinhas’, no Rancho Sertanejo, no próximo domingo (24). A festa começará às 23h e terá entrada liberada até meia-noite.

No palco vai ter o forró da banda 100% Abusado; o pagode de Uendel Pinheiro; e o sertanejo da dupla Japinha e Siane. Nos intervalos entre as atrações, o DJ Reginaldo Fontinele, da FM O Dia, vai comandar a pista com muito funk e música eletrônica.

Quem chegar cedo poderá curtir a festa ‘na faixa’, pois a entrada será liberada para mulheres e homens até meia-noite. No mesmo horário, de 23h até 24h, a rolha de bebidas também não será cobrada. Após esse horário será cobrado ingresso no valor de R$25,00 (preço único). Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (92) 98440-6710.

SERVIÇO

O que é: ‘Natal das Santinhas’

Quando: 24 de dezembro, a partir das 23h

Onde: Rancho Sertanejo – Avenida Professor Nilton Lins (em frente ao Aeroclube)

Quanto: Entrada liberada até meia-noite. Após esse horário será cobrado ingresso no valor de R$25,00 (preço único)

Informações: (92) 98440-6710

