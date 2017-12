'Natal Country'' com Edu Guedes neste sábado

Neste sábado (23), Edu Guedes será uma das atrações do "Natal Country", no Rancho Sertanejo. A casa é localizada na avenida Professor Nilton Lins, nº 219, no bairro Flores, em frente ao Aeroclube. As apresentações começam ás 21h30 com entrada liberada para homens até ás 22h, e mulheres até 23h. Após esse horário, o ingresso passa a custar R$ 25.

Com 25 anos de carreira, o cantor sertanejo Edu Guedes está sempre presente nas principais festas do gênero em Manaus. Fazendo shows não só na capital, mas em diversas cidades do interior, o artista conquistou uma legião de fãs pela sua versatilidade. Em suas apresentações, o repertório vai do sertanejo de raiz ao ‘funknejo’, um novo subgênero, mostrando que o cantor se adaptou ás mudanças, uma vez que foi um dos pioneiros a divulgar esse estilo musical na região Norte.

Nessa noite, o veterano Guedes, também abre espaço para novos talentos, como a dupla PC & Gustavo, e os cantores John Veiga e Breno Marx. Em seu set-list, o cantor promete surpreender o público com versões dos hits “Dona Maria” (Thiago Brava), “Terapinga” (Fernando e Sorocaba) e “A Dama e o Vagabundo” (Wesley Safadão). Os sucessos autorais como "Fazendo o movimento", “Chora mais um pouco” e “Tá louca pra beijar” também estão garantidos.

Serviço

O QUÊ: Natal Country com Edu Guedes

QUANDO: 23/12 (Sábado)

QUANTO: R$ 25 (Entrada liberada para homens até 22h e mulheres até 23h)

ONDE: Rancho Sertanejo - Av. Prof. Nilton Lins, 219 - Flores – Zona Centro-Sul (em frente ao Aeroclube do Amazonas)

HORÁRIO: 21h30

INFORMAÇÕES: (92) 99142 - 1112

