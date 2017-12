Profissionais dão dicas de make up para ceia e virada do ano

Studio Rafael Jafra, com modelo Íris Tereza | Foto: Marcio Melo





O fim de ano está batendo na porta e, com ele, as dúvidas mais frequentes do Natal e do Réveillon: o que vestir e como me maquiar? Para quem quer passar as datas com uma boa impressão e um ótimo registro nas fotos, os maquiadores profissionais Rafael Jafra e Luciana Neves separaram algumas dicas bem importantes sobre o que usar na ceia e na virada do ano.



"A pele é como uma tela e nós apenas preenchemos com uma pintura", diz Luciana. Acreditando que a maquiagem é algo volátil, a maquiadora afirma que ela deve, sobretudo, combinar com a ocasião e a personalidade da pessoa – mas algumas tendências estão em alta. "Os batons metalizados são uma forte aposta neste fim de ano, além do batom nude e brilho nos olhos", sugere ela.

O contorno facial e o efeito "boneca" nos cílios são as mais pedidas entre as suas clientes. "A maquiagem deve combinar com o evento para o qual a pessoa está indo", diz. "Geralmente as pessoas preferem um Natal mais reservado e um Réveillon mais badalado, então é preciso observar cada ocasião e combinar com a personalidade de cada pessoa".

Studio Rafael Jafra, com modelo Íris Tereza | Foto: Marcio Melo

Uma das cores que será aposta nas datas comemorativas é o dourado. Seja pela superstição de ser um "chama" para dinheiro ou pela alegria que a cor transmite, o dourado vai estar presente nos olhos e acessórios de muitos. "Uma boa combinação é o dourado nos olhos e um batom nude para deixar a maquiagem bem equilibrada", diz Luciana.



Studio Rafael Jafra, com modelo Íris Tereza | Foto: Marcio Melo





A opinião também é compartilhada pelo profissional Rafael Jafra, que é conhecido por trabalhar com maquiagens mais minimalistas. "Um ouro rosado e maquiagens menos coloridas são a aposta para não sobrecarregar o look e ter uma aparência marcante nesses eventos de fim de ano", afirma ele.

Studio Rafael Jafra, com modelo Íris Tereza | Foto: Marcio Melo

Com uma experiência de dez anos no mercado da estética, Rafael sugere investir em uma boa preparação de pele e, claro, no bom senso. "O melhor é deixar a pele o mais preparada possível para receber a maquiagem, para que a pessoa não precise depender da maquiagem para ficar 'perfeita' e só ajustar as imperfeições", diz.

Studio Rafael Jafra, com modelo Íris Tereza | Foto: Marcio Melo

Apostar no clássico é uma boa pedida para montar um look atemporal no Natal e no Réveillon. A combinação dos olhos esfumados com um batom vermelho também está em alta nesta temporada de fim de ano. Sem esquecer de montar um look com coerência, bom senso e um sorriso estampado no rosto para curtir as festas, hein!





Leia mais:





Confira o planeta que irá reger 2018 e a previsão para cada signo



Opções para um Natal diferente em Manaus





Do funk ao sertanejo, reveillon na zona Leste terá nove horas de show