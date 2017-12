Educandos celebrará virada do ano com Neguinho da Beija-Flor

Vinte anos após passar o seu primeiro Réveillon em Manaus, o intérprete Neguinho da Beija-Flor volta a cidade para celebrar a chegada de 2018, desta vez no bairro do Educandos, zona Sul de Manaus. Neguinho é atração principal e trará um show completo, com grandes clássicos do samba, além de dividir o palco com o também sambista Marquinhos Lessa.

“A minha expectativa é a melhor possível. Na primeira vez que fiz um Réveillon em Manaus não levei a banda, dessa vez, vamos completos. Para mim já está sendo maravilhoso, porque eu amo essa cidade. É a oportunidade que tenho de estar entre amigos, parceiros de música. Isso é maravilhoso. Todo ano estou por ai”, comentou o cantor que este ano já realizou outros shows em Manaus e no interior do estado.

Leia também: Opções para um natal diferente em Manaus



O show de Neguinho terá a participação especial do cantor e compositor Marquinhos Lessa. “Marquinhos é um grande compositor e cantor, o público de Manaus que não o conhece vai adorar conhecer o trabalho dele. Será uma honra para mim”, falou Neguinho destacando ainda a amizade que mantém com o sambista amazonense Chico Da Silva. “Já gravei canções dele”, comentou o sambista carioca.

No repertório, segundo Neguinho, músicas consagradas em sua voz e conhecidas do público, além de canções de amigos. A atração nacional se apresentará às 00h30, logo após o show pirotécnico.

Carreira

Neguinho é atração principal e trará um show completo, com grandes clássicos do samba | Foto: Divulgação





Neguinho da Beija-Flor é sambista, puxador de samba, intérprete musical, cantor e compositor. É, desde 1976 quando estreou na Marquês de Sapucaí, o intérprete oficial da Beija-Flor de Nilópolis.

Lançou o primeiro disco em 1980, ao qual seguiram-se outros, com sucessos como os sambas-enredo “Os Cinco Bailes da História do Rio” (Silas de Oliveira / Dona Ivone Lara / Bacalhau), “Aquarela Brasileira” (Silas de Oliveira), “Sonhar com Rei Da Leão” (de sua autoria) ou sambas-canção, como “Nervos de Aço” (Lupicínio Rodrigues). Outros êxitos são “Ângela” (Serginho Meriti / Alexandre), “Divina” (Alexandre), “Magali”, “Esmeralda” e “O Campeão”, sua composição de maior sucesso, cantada em estádios de futebol (“Domingo eu vou ao Maracanã / Vou torcer pro time que sou fã”).

Programação

O cantor Américo Madrugada e banda iniciarão a festa do dia 31 de dezembro no Educandos, zona Sul, às 20h30. O som da “Frutos do Pagode” agitará o público a partir das 20h10. O ano de 2018 será recebido ao som do beiradão da cantora “Márcio Novo”, que subirá ao palco às 22h50 e comandará a virada do ano.

A atração nacional “Neguinho da Beija Flor” e “Marquinhos Lessa” continuarão a festa que terá ainda o príncipe do brega “Nunes Filho”, o forró da “Segura Pisada” e o “DJ Wanderson Moura”.

Leia mais:

Escalafobéticos se apresentam neste sábado (16) em Manaus

Corais dão o clima de natal no Vianorte

Bazar 'Quintal das Mães' apresenta edição especial de Natal