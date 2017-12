Para quem quer celebrar a chegada do Natal agradecendo e louvando a Deus, algumas igrejas preparam uma programação especial em Manaus. Começando pela tradicional Missa do Galo, que ocorre neste domingo (24), presidida por Dom Sérgio Eduardo Castriani e encerrando com o espetáculo Um Sonho de Natal, da Igreja Nova Batista, nesta segunda (25).

Confira a lista que o EM TEMPO preparou para a data:

Histórias de uma Noite Feliz - 24 de dezembro

Local: Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Manaus

Endereço: Avenida Sete de Setembro 1.887, Centro

Horário: 18h15

Entrada: Gratuita





Missa do Galo - 24 de dezembro

A Missa do Glao será presidida por Dom Sérgio Castriani. | Foto: Divulgação

Local: Catedral Metropolitana de Manaus



Endereço: Praça da Matriz, Centro de Manaus

Horário: 19h





Celebração de Natal Santuário Paróquia do São José - 24 de dezembro

Local: Santuário Paróquia São José,

Endereço: Avenida Visconde de Porto Alegre, 808, Centro de Manaus

Horário: 20h

Celebração de Natal na Igreja São Sebastião - 24 de dezembro

Local: Igreja São Sebastião

Endereço: Rua 10 de Julho, 567, Centro

Horário: 20h





Missa de Natal no Santuário Nossa Senhora da Aparecida - 24 de dezembro

Local: Santuário Nossa Senhora da Aparecida

Endereço:Rua Comendador Alexandre Amorim, 341, no bairro Aparecida

Horário: 20h





Missa de Natal na Nossa Senhora de Nazaré - 24 de dezembro

Local: Nossa Senhora de Nazaré

Endereço: Av. Mário Ypiranga, 700, Adrianópolis

Horários: 11h e 21h





Esperança - O musical -24 de dezembro

Local: Tenda Jovem



Endereço: Av. Joaquim Nabuco, Centro

Horários: 17h30





Culto de Natal - 25 de dezembro

Local: Igreja Cristã Vinho Novo

Endereço: Rua Emílio Moreira, n 1223, Praça 14

Horário: 19h





Um Sonho de Natal - No Reino do Leão - 25 de dezembro

Local: Igreja Nova Batista

Endereço: Av. Torquato Tapajós

Horário: 15h,17h30, 20h

Entrada: Gratuita





Horários Comércio

Para quem ainda precisa fazer as compras natalinas no Centro de Manaus ou em shoppings deve atentar para os horários de funcionamento. A maioria das lojas não abrirá no feriado (25). Confira a programação.

Na Véspera de Natal (24), o Centro funcionará em horário comercial, de 8h às 18h. No feriado (25), não haverá funcionamento das lojas.

Nos shoppings os horários serão:

Shoppings 24/12



Amazonas - Lojas, áreas de lazer e praça de alimentação - 8h às 19h;



ViaNorte - Lojas, áreas de lazer e praça de alimentação - 9h às 18h;

Manauara - Lojas, áreas de lazer e praça de alimentação - 9h às 18h;

Manaus Plaza - Lojas, áreas de lazer e praça de alimentação - 9h às 18h;

Sumaúma - Lojas, áreas de lazer e praça de alimentação - 9h às 18h;

Millennium - Lojas, áreas de lazer e praça de alimentação - 9h às 17h;

Ponta Negra - Lojas, áreas de lazer e praça de alimentação - 9h às 18h;

Studio 5 - Lojas e praça de alimentação - 9h às 18h;

Uai - Lojas, áreas de lazer e praça de alimentação - 8h às 18h;

Grande Circular - Lojas - 9h às 18h - Áreas de Lazer e Praça de Alimentação - 10h às 18





Shoppings 25/12



Amazonas - Lojas - fechadas - Áreas de Lazer e Praça de Alimentação - abertura facultativa;

ViaNorte - Lojas, áreas de lazer e Praça de Alimentação - 12h às 22h;

Manauara - Lojas - fechadas - Áreas de Lazer e Praça de Alimentação - abertura facultativa;

Manaus Plaza - Lojas, áreas de lazer e praça de alimentação - abertura facultativa;

Sumaúma - Lojas, áreas de Lazer e praça de alimentação - abertura facultativa;

Millennium - Lojas - fechadas - Áreas de Lazer e Praça de Alimentação - fechadas;

