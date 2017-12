O público que for acompanhar a virada do ano no Complexo Turístico Ponta Negra irá entrar o ano de 2018 ao som de ritmos variados, representativos da pluralidade musical existente em Manaus: rock, reggae, sertanejo, hits, beiradão, samba e pagode estão garantidos no Réveillon de Manaus.



As bandas Raça Negra e Onze e atrações nacionais já confirmadas, somarão as atrações locais, entre elas o Show das Estrelas, com hits que marcaram o ano de 2017.

Na Ponta Negra, a festa da virada iniciará às 19h com a “DJ May Seven”, que assumirá as picapes também nos intervalos dos shows.



Às 20h, subirá ao palco a banda “Pororoca Atômica” e, em seguida, às 21h20, a dupla “João Victor e Rodrigo”. O Show das Estrelas iniciará às 22h30 e abrirá passagem para o show pirotécnico dando boas vindas a 2018.

Nos primeiros 30 minutos do novo ano, a banda “Raça Negra” assumirá o comando da festa. Às 2h10, a atração nacional “Onze:20” dará continuidade à celebração. O forró ficará por conta da banda “Forrozão Já Kero”.

Estreando na programação do Réveillon de Manaus, a dupla João Victor e Rodrigo levará para a Ponta Negra um show diversificado com sucessos de Jorge e Matheus, Wesley Safadão, além do som autoral.

“Estamos com um show totalmente novo, com repertório atualizado. Vamos colocar as melhores músicas. Muito sertanejo, forró, funk, swingueira e até carnaval, pois já será um esquenta para o publico. Para galera que já conhece nosso trabalho, que nos acompanha, vamos cantar ‘Copo de Whisky’, ‘Balada PVT e ‘Tudo acabado’ que já está na boca do povo”, comentou Rodrigo.

A banda Raça Negra apresentará seus sucessos lançados ao longo dos seus 34 anos de carreira. Já a banda Onze:20, retornará à Manaus com seu rock reggae, após sucesso de público no Live Site, quando reuniu mais de 42 mil pessoas no Anfiteatro da Ponta Negra, em 2016.

Show das Estrelas

Na praia da Ponta Negra, o Show das Estrelas, que reúne grandes nomes da cena amazonense contará, novamente, com a direção musical do maestro Paulo Marinho e direção artística do produtor João Fernandes. Integram o Show das Estrelas os cantores Jéssica Steffens, Adriano Arcanjo, Taty Corazon e Márcio Cigano.

