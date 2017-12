Muitos famosos já se vestiram de Papai Noel em produções onde atuavam para alegrar o telespectador. | Foto: Divulgação

Basta a aproximação do Natal que sempre aparece na TV o personagem gordo, de bochechas rosadas, vestido de vermelho. E muitos famosos já se vestiram de Papai Noel em produções onde atuavam para alegrar o telespectador. A Mamãe-Noel também não poderia deixar de aparecer na telinha. Representando a ala feminina, Cissa Guimarães encarnou uma Mamãe-Noel no especial “Natal de Luz da Xuxa”, em 2009.



Em 2012 Fernanda de Freitas arrancou suspiros de muitos marmanjos com a sexy Mamãe-Noel Flavinha, de “Tapas & Beijos”, para desespero de seu marido Djalma (Otávio Muller). Quem pensa que mulher só pode ser Mamãe-Noel, se engana. Em 2007 Beatriz, personagem de Priscila Fantin em “Sete Pecados”, aceita trabalhar como Papai Noel, mas se desentende com um fotógrafo e o acerta com o sino da fantasia. Na época a atriz revelou que foi uma experiência única.

Em 2009, na novela “Cama de Gato”, Gustavo, o personagem de Marcos Palmeira, se vê obrigado a se fantasiar de Papai Noel para passar a noite com seus filhos. Ainda em 2009 um Papai Noel magro e desengonçado foi vivido por George Sauma, em “Toma Lá Dá Cá”. Desempregado, Tatalo arranja um emprego numa loja barateira, mas é demitido quando expulsa um cliente interessado em tirar foto em seu colo.

No “Zorra” de 2015, o comediante Welder Rodrigues, vestido de Bom Velhinho, apareceu em uma repartição pública tentando resgatar o trenó rebocado e assim garantir a entrega dos presentes na “noite feliz”. Claro que a cena foi diversão garantida. Já Cláudio Cinti e Leandro Hassum disfarçados de Papai Noel aprontaram muito, num dos episódios de “Os Cara de Pau”, em 2012. Também em 2012, um dos episódios de “Louco Por Elas” contou com a participação especial de Tarcísio Meira. O ator viveu um Papai Noel encantador que se revelou o namorado oculto de Violeta (Glória Menezes).

Em 2010, Francisco Cuoco interpretava o personagem Olavo, em “Passione”, e fez alegria de seu bisneto na trama, ao aparecer vestido de Papai Noel. E galã também vira Papai Noel. A cena aconteceu no Natal de 2006, na novela “Páginas da Vida”. Na época Thiago Lacerda encarnava o personagem Jorge e fez a festa da criançada no casarão de Tide (Tarcísio Meira), quando apareceu como o Bom Velhinho, distribuindo presente a todos.

E no especial “Papai Noel Existe”, que também foi ao ar em 2006, quem viveu o principal personagem da história foi o ator Reginaldo Farias. O personagem enfrentou muitas confusões e arrancou gargalhadas dos telespectadores num dos especiais do “Casseta e Planeta Urgente”, no qual o bochechudo rosado, interpretado pelo saudoso Bussunda foi sequestrado pelo terrorista Osama (Reinaldo). A atração foi o maior sucesso no Natal de 2002.

O “Caldeirão do Huck” também já teve vários Papais Noéis. Destaque para o famoso e saudoso assistente de palco Russo que alegrou o auditório, convidados e telespectadores vestido de Papai Noel. Também nesse mesmo programa, o repórter Bruno de Lucca pulou de paraquedas vestido de Papai Noel. Podemos dizer que foi um Papai Noel radical.

Em 2008 Pedro Paulo Rangel interpretou com maestria o Papai Noel no episódio “Noel da Conceição”, no Natal de “Faça Sua História”. Carlos Vereza também teve seu momento Noel em um episódio do “Casos e Acasos”. Embalado pelo espírito natalino, o episódio contou três histórias de Natal com muito humor.

Em 2002 na novela o “Beijo do Vampiro”, foi exibido no capítulo que foi ao ar na véspera de Natal uma cena em que Luis Gustavo, que interpretava o personagem Galileu aparecia caracterizado de Papai Noel. Mas Luis Gustavo não deu vida ao Papai Noel somente em “O Beijo do Vampiro”. Na novela “Três Irmãs” o ator voltou a encarar o tão famoso personagem, tendo a companhia de Otávio Augusto. Os dois se vestiram de Papai Noel para atrair a atenção das crianças da trama.

Mas não é só nos programas da Globo que os famosos viram Papai Noel. Gugu Liberato por várias vezes se caracterizou e visitou famílias carentes levando presentes e solidariedade. Muitos programas de outras emissoras também mostram seus famosos como Papai Noel e quase sempre o telespectador é convidado a descobrir quem é a celebridade atrás da espessa barba branca.





