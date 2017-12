A nação vermelha e branca, do Boi Garantido, agremiação do Festival Folclórico de Parintins, conheceu, na noite desse sábado (23), a nova Rainha do Folclore. A escolhida foi a parintinense de 19 anos, Anny Caroline Barreto.



A escolha da nova rainha ocorreu durante a confraternização dos sócios e torcedores do Boi Garantido. Na ocasião, também foram anunciadas as toadas que farão parte do CD 2018, intitulado “Auto da Resistência Cultural”.



As noves candidatas desfilaram e dançaram para os jurados e público presente. Após as apresentações, foi anunciado o nome de Anny Caroline como a vencedora. Conforme postagens em redes sociais, alguns torcedores ficaram insatisfeitos com a escolha, devido Anny Caroline fazer parte do quadro de sócios do Boi Caprichoso. A informação foi negada pela assessoria do Boi Garantido.



Em nota de esclarecimento, publicada na página oficial do Garantido, a diretoria do boi vermelho e branco informa que revisou a documentação de todas as candidatas para saber se atendiam aos critérios do concurso.

Ainda conforme a nota, o Conselho de Ética da Associação do Caprichoso foi procurado para saber se Anny Caroline fazia parte do quadro de sócios do Boi Azul. O conselho, segundo a nota, afirmou que a jovem não faz parte do quadro de sócios.

Anny Caroline foi anunciada como a nova rainha do folclore na noite desse sábado (23) | Foto: Divulgação





Vaja a nota da diretoria do Garantido na íntegra:

A diretoria da Associação Folclórica Boi-bumbá Garantido vem a público esclarecer a Nação Vermelha e Branca acerca do processo de escolha da nova Rainha do Folclore. Em respeito ao nosso torcedor, primando pela lisura do processo e diante de algumas manifestações de preocupação quanto ao resultado do concurso, a diretoria tomou a decisão de revisar a documentação de inscrição da candidata vencedora do concurso com objetivo de verificar se a mesma atendia aos critérios estabelecidos no Artigo 4º do Edital 003/2017 em seus itens “b” (ser comprovadamente torcedora do boi Garantido) e “d” (não fazer parte do quadro de sócio da Associação contrária).

Em relação ao item “d”, consta nos autos do concurso o Ofício 002/2017 de 01.12.2017, assinado pelo presidente da Comissão Organizadora, e direcionado ao presidente da Associação contrária consultando se alguma das 17 candidatas inscritas fazia parte do seu quadro de sócios. Em relação a candidata vencedora, verificou-se a manifestação do Conselho de Ética da Associação contrária por meio da Portaria 02/2017 de 01.12.2017, assinada pela presidente em exercício, onde é informado que a mesma não fazia mais parte do quadro de sócios;

No que se refere ao cumprimento do item “b”, a candidata, a exemplo de outros itens que fizeram história na arena ao defender o Garantido, teve vínculos no passado com a Associação contrária. No entanto, no presente já havia exercido seu direito de livre escolha e se entregado a essa paixão arrebatadora do Boi do Povão. A decisão de considerar atendido o critério do item “b” se baseia em duas tradições do nosso boi: 1) acolher e jamais segregar aqueles(as) que são tocados(as) por um sentimento tão sublime que somente o povo de alma vermelha conhece; e 2) ter o mérito como critério principal tanto para escolha quanto para a permanência dos itens oficiais do Boi Garantido.

Diante do exposto, gostaríamos de assegurar à Nação Vermelha e Branca que a escolha na nova Rainha do Folclore ocorreu dentro das normas estabelecidas pelo edital e seguindo os critérios adotados em concursos anteriores. Parabenizamos todas as demais candidatas e ressaltamos o alto nível deste processo de escolha. Confiamos plenamente que Anny Caroline Barreto dos Santos representará com brilhantismo o item Rainha do Folclore no espetáculo “Auto da Resistência Cultural” e contribuirá com a vitória em 2018.





