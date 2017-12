Réveillon nos bairros de Manaus: escolha onde vai passar a virada

Além de promover as festas no Complexo Turístico da Ponta Negra, no bairro Educandos e no Shopping Phelippe Daou, a Prefeitura de Manaus também está no apoio às festas de Réveillon do Conjunto Viver Melhor, na Zona Norte, Colônia Antônio Aleixo, Bela Vista e Mauazinho, os três na Zona Leste. Os locais já preparam suas comemorações com uma programação diversificada, incluindo queima de fogos.



Na Colônia Antônio Aleixo, a comemoração da virada do ano inicia com um louvor a Deus, a partir das 19h. Em seguida, começam os shows musicais com a banda “Forró Gaiato”, às 21h, e a atração nacional “Rogerinho da Bahia”, às 23h, “Banda Impakto”, entre outras atrações.

“Este é o nono réveillon do nosso bairro e nos sentimos muito felizes. As famílias ficam no bairro comemorando a virada do ano. Este ano nós teremos sete minutos de fogo​s e ​o palco será montado na praça Tancredo Neves”, conta José Batista Colares, organizador do evento.

Já na Zona Norte, no Conjunto Viver Melhor, este ano serão nove horas de festa, com queima de fogos e show do cantor paraense Wanderley Andrade. O palco será montado na rua Ágatha Azul esquina com a avenida da Conquista, que fica entre a feira do Viver Melhor e a Igreja da Sagrada Família.

“Há quatro anos o Viver Melhor tem o seu próprio Réveillon, numa parceria entre a associação de moradores e a prefeitura. Isso facilita muito a vida dos moradores, pois não precisam se deslocar para fora do conjunto para ter uma festa de qualidade. Além dos shows, as barracas de alimentação são disponibilizadas aos moradores para que eles possam realizar suas vendas e faturar nesse período, o que é bom, pois o dinheiro circula no nosso bairro”, comentou Sinval Trindade, um dos organizadores da festa.

As festas da virada ocorrerão ainda no bairro Mauazinho e na comunidade Bela Vista.

Réveillon de Manaus

O Réveillon de Manaus 2018 consagra-se como o maior Réveillon do Norte do País. Os três pontos escolhidos pela Prefeitura reunirão quatro atrações nacionais e mais de 130 artistas locais. Ao todo, envolvendo todas as atrações locais, serão investidos R$ 375 mil. Nos bairros, a Manauscult prevê o apoio estrutural para os eventos.

Um dos principais nomes da musical local, o artista Nunes Filho, tradicionalmente participa das festas de Réveillon da Cidade de Manaus.

“Eu fico feliz em participar mais uma vez desse Réveillon que a prefeitura promove a partir da Manauscult. Já participei nos três pontos. Três vezes na Ponta Negra, três vezes na Itaúba e essa é a segunda vez que eu vou ao Educandos. Aproveito para convidar a população do São Lázaro, Betânia, Morro da Liberdade, Santa Luzia, Colônia Oliveira Machado e redondezas para o Réveillon do Educandos, estarei lá fazendo a festa a partir das 2h30”, convida o cantor.

