Último navio do ano da temporada de cruzeiros chega a Manaus nesta terça

Encerrando a temporada de cruzeiros neste ano, o navio M/S Viking Sea atracará nesta terça-feira, 26/12, às 12h, no Porto de Manaus. Com aproximadamente 1,4 mil turistas a bordo, entre passageiros e tripulantes, a maioria norte-americanos, a embarcação de bandeira norueguesa será o último navio a passar por Manaus em 2017.



Vindo de Parintins, no baixo Amazonas, o navio seguirá viagem para Belém, capital do Pará, às 18h do dia 27/12.

Os turistas serão recepcionados por agentes da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur) e receberão guias bilíngues e artesanatos, além de acompanharem apresentação de danças regionais.



O desembarque em Manaus será acompanhado pela Polícia Militar, por meio da Polícia Turística (Politur).



A Temporada de Cruzeiros 2017/2018 iniciou em setembro com o navio M/S Astoria e vai até maio de 2018, quando terão passado por Manaus 19 embarcações.





