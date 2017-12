Jôci Carvalho agita Réveillon no Rio Preto da Eva e em Manaus

As festas de réveillon estão chegando com muitas opções para quem quer curtir os últimos minutos de 2017 e saudar 2018 com muita alegria. A cantora Jôci Carvalho não ficará de fora das comemorações, levando muito sertanejo e animação para o município de Rio Preto da Eva, a partir das 22h. A programação da cidade contará ainda com Wanderley Andrade, Bateria Show do Coroado e a Destemida da Sem Compromisso.

"Queremos levar muita alegria para o público que for nos prestigiar, tanto no Rio Preto da Eva, quanto em Manaus. Durante o show, vamos dar nosso grito de Carnaval, com hits de sertanejo, ganhando nova roupagem, numa pegada de frevo e axé", conta.

Jôci Carvalho se apresenta ainda no Réveillon da Zona Leste, às 3h. No repertório, ela interpretará os maiores sucessos das cantoras Marilia Mendonça, da dupla Maiara e Maraísa, além dos sucessos das coleguinhas Simone e Simaria.

