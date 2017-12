Moai promove festa pré-réveillon com forró, axé e pagode, nesta terça

Nesta última terça-feira do ano, o Pé de Serra do Moai será mais do que especial. A “casa mais charmosa da cidade” prepara mais uma festa para agitar a noite manauara. 'Vai Garotão', 'Xote com Pimenta', 'Gang do Forró', 'Balanço da Sanfona' e 'DJ Geraldinho', estão escalados para comandar a festa de Pré-Reveillon dessa noite. A mistura de forró com axé e pagode começa a partir das 21h, na casa noturna da Zona Oeste, localizada na Avenida do Turismo, nº 5625, bairro Tarumã.

Os ingressos custarão R$ 30. Para participar da lista VIP, é preciso postar o nome completo na página do evento no Facebook (@pedeserradomoai) ou no Instagram da casa (@moairestobar). Isso garante entrada liberada para mulheres e meia (R$ 15) para homens até 0h.

A apresentação do ‘Vai Garotão’, liderada pelo vocalista Netinho, será uma mistura de axé e pagode. Eles também vão lançar o repertório de Carnaval com sucessos do Monobloco, Oz Bambaz, Psirico, entre outros. Já a Xote com Pimenta fará um show dançante, com músicas autorais conhecidas do público forrozeiro como “Mesa de Bar” (em parceria com a Xote Real), “Toque de Paredão” (em parceria com o Forró Ideal) e a recém lançada “Bate pra dentro”.

SERVIÇO

O QUÊ: Pré-Réveillon do Pé de Serra do Moai com Vai Garotão, Xote com Pimenta, Gang do Forró, Balanço da Sanfona e DJ Geraldinho

QUANDO: 26/12 (terça-feira)

QUANTO: R$ 30 (Com nomes na lista VIP, mulheres tem entrada livre e homens pagam R$ 15 até 0h)

ONDE: Moai Restobar - Av. do Turismo, nº 5625 – Tarumã – Zona Oeste

HORÁRIO: 21h

INFORMAÇÕES: (92) 98117-2827

Edição: Wallace Abreu

