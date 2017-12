Ateliê 23 recebe último espetáculo do ano

No mês de dezembro o Ateliê 23 recebeu a Mostra Amores de Quinta, da Cia um de Nós, contando com espetáculos de teatro, dança, performance e música. Marcando o encerramento da mostra e das atividades da sede do Ateliê, o espetáculo ‘Artigo 27.07’ se apresenta nesta quinta-feira (28).

O Espetáculo tem inspiração na música brega e romântica brasileira e narra os desafios enfrentados após o término de um relacionamento amoroso com suas dores, chegadas e partidas.

O público acompanha as quatro personagens durante uma viagem pela estação de trem e emerge com elas nas lembranças e saudades acompanhadas de grandes canções da música brega que dialogam com a cena regada a lágrimas, risos e ‘litrões’. No elenco Pabi Xavier, Norton Nascimento, Junior Victorino e Victória Müller. A direção é de Déborah Ohana, diretora da Cia Um de Nós que circula com o espetáculo desde 2016.

Serviço

O que: Artigo 27.07

Quando: Quinta-feira (dia 28)

Horário: 19h

Local: Ateliê 23, 166, Rua Tapajós, Centro

Entrada: R$10 (valor da meia)

