Valesca Popozuda diz que está chegando com tudo a Manaus

Atração principal do Réveillon realizado pela Prefeitura de Manaus na zona Leste, a funkeira carioca Valesca Popozuda manda o recado ao público manauara: “Estou chegando com tudo em 2018”. Valesca se apresentará no Shopping Phelippe Daou (T4) nas primeiras horas do ano novo e promete aos fãs muito Funk e descontração.

“Minha expectativa é que o público se divirta até o último momento do show. Estamos levando um repertório com muito funk e muita música atual bacana. Também irei levar o público para cima do palco em momentos de descontração”, comentou Valesca.

Leia também: Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp

Cantora, dançarina, empresária e escritora, Valesca está há 17 na estrada. A artista iniciou sua trajetória no Funk com o grupo “Gaiola das Popozudas”, no ano 2000. Exaltando o poder feminino com suas letras, em 2013, Valesca seguiu para carreira solo, emplacando o hit “Beijinho no Ombro”. Em seguida, lançou outros singles, entre eles: “Sou A Diva Que Você Quer Copiar”, “Sou Dessas” e “Viado”.

Em 2017, Valesca deu início a sua nova turnê a “Tour Pimenta” que leva o nome do seu último single lançado. Nesta música, “Pimenta”, a carioca mistura elementos do Trap Music com o Funk e, para o clipe, preparou um cenário colorido, que levou humor a sua mais nova produção. Agora, Valesca Popozuda se prepara para o lançamento do seu primeiro CD/DVD em um momento de renovação da sua carreira, no qual dialoga com diversos públicos, principalmente, o jovem.

Sobre as mudanças ao longo de sua carreira, a cantora afirma que a todo o momento é preciso se reciclar. “Quando eu saí da gaiola das Popozudas eu precisava entrar no mercado com uma nova roupagem e foi isso que fizemos! Mas acompanho o mercado e vou sempre adaptando coisas novas em minha carreira”, comentou Valesca destacando que o Funk no Brasil vive seu melhor momento e as mulheres estão tendo seu espaço merecido no cenário.

Sobre Manaus, onde agitará o público na virada do ano, Valesca destacou a cultura local. “Já ouvi e conheço alguns trabalhos de artistas de Manaus. Eu gosto de olhar a cultura dos locais que faço show. Manaus é um lugar lindo e maravilhoso rico em diversas coisas”, destacou.

Zona Leste

Na Zona Leste, a banda “Uns e Outro” abrirá a programação do show da virada, no Shopping Popular Phelippe Daou, às 19h. Em seguida subirão ao palco “Eder Rocha”, às 20h10, “Marrakesh”, às 21h30, e “Impakto”, às 23h, comandando a virada do ano e o show pirotécnico que terá duração de 10 minutos.

Continuando a festa, a atração nacional “Valesca Popozuda”, às 00h30, fará seu show. Já na madrugada do dia 1º de janeiro, se apresentarão “Jôci Carvalho”, “Toinho do Forró” e “Dj Ricardo Love”.

Edição: Wallace Abreu

Leia mais:

Jovem é obrigado a ajoelhar para ser morto a tiros na noite de Natal

Mulher é agredida e encontrada ensanguentada em quarto de pousada

Bebê indígena morre afogada em comemoração natalina em Manaus