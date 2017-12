Pabllo Vittar, Anitta e Luan Santana entre mais votados da Coca-Cola

As votações para a Fan Feat da Coca-Cola começaram oficialmente neste terça-feira (26) e os cantores Pabllo Vittar, Anitta e Luan Santana lideram as parciais. A campanha, que estampou as latinhas de refrigerante com o rosto de 9 artistas brasileiros, vai juntar os três mais votados em um single, um clipe e um show exclusivo. Os fãs têm até o dia 2 de março para votar no artista favorito e montar o que promete ser o "hit do ano".

O cantor sertanejo Luan Santana está no topo das votações, com 28% dos votos, seguido pela cantora e performer Pabllo Vittar e Anitta, com 25% e 24% respectivamente. Além deles, também participam Thiaguinho, Valesca Popozuda, Ludmilla, Projota, Solange Almeida e a dupla Simone & Simaria.

O início das votações deu o que falar na Internet. "Pabllo, Anitta e as coleguinhas (Simone & Simaria). Quero ver a Pabllo de novo parecendo um Avatar perto delas", comentou Marcelo Augusto na publicação oficial da Coca-Cola. Outros consumidores do refrigerante, no entanto, não ficaram tão satisfeitos com as opções da campanha. "Para quem já teve artistas como Raul Seixas, Mamonas Assassinas, Legião Urbana, e ainda tem Lulu Santos, Ivete Sangalo e Carlinhos Brown ter que escolher entre esses que estão aí é dose...", comentou Anderson Nunes.

Para votar, basta comprar a latinha com o rosto do seu cantor favorito, se cadastrar no site oficial da campanha e usar a câmera do celular para confirmar o voto. Além de votar, o usuário também receberá a música em primeira mão e o novo clipe, antes do lançamento oficial. Basta também enviar as notas fiscais para concorrer a ingressos para o show que reunirá os três artistas escolhidos.

Edição: Wallace Abreu

