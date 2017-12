Companhias de teatro do Amazonas se preparam para 2018

As produções artísticas amazonenses têm ganhado cada vez mais destaque nos últimos anos. Assim como o cinema local tem rodado em diversos festivais mundo a fora, o teatro do Amazonas também tem surpreendido com crescente qualidade – e a expectativa é ainda maior para o ano de 2018.

Um grande exemplo de destaque é a peça “Flecha Borboleta”, da Associação dos Artistas Cênicos do Amazonas - AACA Arte & Fato, que vai começar o ano com o pé direito. A produção de Douglas Rodrigues ganhou uma série de dez apresentações na Europa, iniciando no dia 21 de abril, na cidade do Porto, em Portugal. A obra é a segunda parte de uma trilogia que foi iniciada em 2014 com “A Estrada”.

Segundo o diretor, trata-se de um feito importante para o teatro amazonense. “É um grande prazer representar o estado lá fora”, disse Douglas. “A última vez que tivemos uma peça amazonense sendo apresentada na Europa foi com ‘A Paixão de Ajuricaba’, em 2012”. No caso, a obra de Márcio Souza estreou com grande estilo na França após grande sucesso nos teatros brasileiros.

Já para o segundo semestre, o público já deve aguardar o desfecho da trilogia com a estreia da obra “Casa D’Água”. A obra se passa em 1954 durante a maior enchente do Amazonas e se passa dentro de uma casa flutuante, onde uma família enfrenta diversos conflitos internos. “O espetáculo retrata o modo de viver do homem amazônida a partir da desintegração da identidade étnica regional”, explica o diretor.

Hely Pinto é um dos atores mais premiados da cena teatral local | Foto: Tamiris Lima

Um outro destaque para o ano de 2018 fica por conta do diretor e ator Hely Pinto da Cia Língua de Trapo. Conhecido por produzir um teatro clownesco – caracterizado por bonecos e palhaços de circo –, o produtor deve lançar “A Estranha Família de Lily” em maio do ano que vem. O espetáculo é inspirado na carreira cinematográfica do diretor Tim Burton, famoso por “Edward Mãos de Tesoura” e “A Noiva Cadáver”.

“É uma obra utilizando bonecos que não falam e emitem apenas grunhidos”, explica Hely. “Tem um pouco de inspiração naquele visual bem característico dele, que casa um estranhamento e tem tudo a ver com o enredo”. A história narra a vida de Lily, uma personagem diferente de toda a sua família e que passa a ser refém de sua própria casa.

O objetivo, segundo o diretor, é trabalhar as diferenças e a superação delas dentro do convívio social. "Trata-se da valorização do ser humano, de ver a diferença que existe no outro", diz Hely. "Dentro da história, apesar de ela ser a personagem distinta, ela é o lado mais humano da narrativa".

O espetáculo é uma produção do Ateliê 23 | Foto: Divulgação

Também complementando o segundo semestre de 2018, o espetáculo "Da Silva", do Ateliê 23 vai ganhar destaque entre um público mais diferenciado. A peça vai circular em 30 escolas públicas de Manaus e vai atrair espectadores mais jovens. "São histórias de superação que partem da figura materna e são histórias que muitos adolescentes podem se identificar", explica Taciano Soares, idealizador do projeto.

Com patrocínio da Funarte e da Prefeitura Municipal de Manaus, a peça mistura dança e teatro, tratando de temas como liberdade de gênero e relações familiares. "A base da obra é falar da família brasileira, por isso o nome 'Da Silva', que é um sobrenome popular e que abrange muitas famílias".

Edição: Wallace Abreu

