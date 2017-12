Réveillon do Porão vai até o amanhecer

Neste próximo domingo (31), os amantes do rock podem curtir a 18ª edição do Réveillon do Porã,o na tradicional casa noturna Porão do Alemão, localizada na av. São Jorge, bairro de mesmo nome, na zona Oeste de Manaus. Entre as novidades, a ceia de ano novo com comidas típicas e cinco atrações musicais. Mas é preciso correr: esta opção gastronômica será servida apenas para os primeiros 500 pagantes.

O evento inicia às 21h com uma programação musical que promete movimentar todos presentes na casa. Dando continuidade ao Projeto Jam Porão, as bandas Firewall, Shelter e a Jezzrock abrem a noite da virada com uma mistura entre os músicos tocando os clássicos do rock.



Logo após, mais uma banda querida da casa sobe ao palco. A Fullgas, que já é conhecida do público da casa, traz um repertório de rock nacional e internacional. Fechando esta noite, a banda mais tradicional e exclusiva da casa, a Hightower, promete um show inesquecível até amanhecer.

Ceia Porônica

Este ano o Porão disponibilizará um espaço para servir a ceia para os primeiros 500 clientes, das 21h à meia-noite. Neste Réveillon, o cardápio conta com frutas, aves e os acompanhamentos tradicionais desta época, regado à muita música e cerveja.

Outro ponto alto da festa é a promoção de bebidas: serão disponibilizadas 8 mil unidades, distribuídas entre drinks e cervejas durante a noite toda com valor acessível de R$ 5,00, dando direito à caipirinha, a caipiroska e a cerveja (lata 296 ml).

Ingressos

Pista Free para os 500 primeiros ou até 23h (Ceia Opcional R$ 15,00)

Pista após 23h, R$ 15,00 (1º lote)

VIP R$ 30 (1º lote) (Ceia inclusa, para os 500 primeiros ou até 00h)

Antecipados: Porão do Alemão em horário comercial (9h às 17h)

Bilheteria durante o funcionamento (de quarta à sábado, a partir de 18h)

