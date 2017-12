Encontro abre debate sobre rumos do Carnaval 2018

Estrutura de barracões, planos para a logística operacional do desfile e a realização de um ensaio técnico dias antes do desfile do Carnaval 2018 foram os assuntos discutidos, na manhã desta terça-feira (26), em uma reunião realizada entre o vice-governador e secretário de Segurança Pública, Bosco Saraiva, o secretário de Cultura, Denilson Novo, e representantes de escolas de samba do Grupo Especial.

O encontro aconteceu na sede do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), com as agremiações Sem Compromisso, Reino Unido da Liberdade, Vitória Régia, Aparecida, A Grande Família, Andanças de Cigano, Vila da Barra e Unidos do Alvorada.

Na ocasião, além de discutir as ações necessárias para a realização do evento e a revisão da estrutura de galpões onde são armazenados os itens necessários para a apresentação e planos para a logística operacional do desfile, o titular da SEC, Denilson Novo ressaltou a importância do trabalho em parceria, que é necessário entre as escolas. “Temos que analisar também a situação das escolas para que o trabalho seja feito pelos dois lados. Essa é uma questão de parceria e nós temos que trabalhar juntos”.

Bosco Saraiva salientou que a reunião é uma forma de acelerar os preparativos para o Carnaval e que o Governo do Estado se disponibiliza a ajudar as agremiações. “Nós entendemos que é preciso agilizar e acertar questões primordiais para a realização do Carnaval. Quero mostrar através dessa reunião que nós estamos dispostos a ajudar”, concluiu Saraiva.

Edição: Wallace Abreu

