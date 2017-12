Tire suas dúvidas com o interpretador de sonhos Amilton

"Grande parte dos sonhos podem ser presságios", assim afirma Amilton Cruz, de 44 anos, conhecido no bairro Val Paraíso 2, Zona Leste de Manaus, por interpretar o significado dos sonhos.

O interpretador, que também atua como pintor e mora em uma casa simples na comunidade "Morro da Catita", tem desvendado os segredos dos sonhos desde 2013 quando teve o primeiro sinal de que algo diferente estava acontecendo.

"Eu sonhei com a derrota da copa do mundo em 2014", disse. | Foto: Marcely Gomes

"Eu bebia e certa vez, sonhei que um parceiro meu de bebidas estava pegando dinheiro da minha carteira, fiquei com aquilo na cabeça e, dias depois o fato se concretizou. Depois ainda houve outra situação que sonhei e acabou acontecendo na vida real. No início pensei que fosse coincidência. Então, uma moça comentou um sonho comigo e, a partir daí fui estudar e me dedicar a leituras sobre o assunto pra entender o que estava acontecendo comigo", diz Amilton.

Amilton conta que ao longo desses quatro anos já interpretou todo tipo de sonhos, mais de quatorze mil sonhos já foram estudados por ele que dedica sempre parte do seu dia para aprimorar e desvendar os mistérios do subconsciente. O interpretador já nem lembra mais quantas pessoas já o procuraram para saber os significados dos sonhos, mas afirma que acerta a maioria.



"Eu acerto grande parte dos significados do sonhos das pessoas que vêm até mim, claro que há uns mais difíceis de interpretar, pois apesar de muitas vezes serem presságios alguns são só nosso inconsciente brincando e revivendo fatos que vivemos durante o dia ou em algum momento da vida," explica.

Amilton conta que ao longo desses quatro anos já interpretou todo tipo de sonhos. | Foto: Marcely Gomes

Confira abaixo a íntegra da entrevista com o interpretador:



Em Tempo: - Quais os sonhos mais comuns que você costuma interpretar?

Amilton: - As pessoas costumam muito sonhar com problemas pessoais, brigas e intrigas.

ET: - E o que significa?

A: - Nem sempre é de fato a briga ou intriga que vai acontecer, às vezes é um relacionamento mal resolvido que a pessoa tem, um ressentimento ou mágoa, depende de como foi o sonho.

ET: - O que significa sonhar voando?

A: -Significa que a pessoa é ambiciosa ou tem o coração bom ou está sempre em busca de novas metas pra vida. O curioso é que sonhar voando é um dos sonhos mais queridos, todos gostam e sempre vêm seguido de coisas boas, pode apostar.

ET: - Como você consegue interpretar os sonhos já que nem sempre eles costumam ser de forma sequencial e lógica?

A: - Bem, os sonhos acontecem e podem ser interpretados de duas maneiras: por meio de cenas (que é o mais comum) e de signos, quando ele junta elementos e pessoas que geralmente não são do mesmo ambiente e ou convivência. Quando isso acontece preciso saber em detalhes ou pelo menos o máximo possível para poder saber o significado.

ET: -Muitas mulheres dizem que sonhar com melancia é sinônimo de gravidez, isso procede?

A: -Sonhar com frutas, principalmente, frutas bonitas, no geral, tem a ver com progresso na vida, felicidade e também com desejos proibidos. Algumas pessoas dizem que sonhar com melancia é gravidez,mas na verdade é mais um sinal de que a saúde anda fragilizada e precisando de cuidados.

ET: -Sonhar com cobra, é traição?

A: - Sim. Porém, deve ser analisada as circunstâncias em que a cobra aparece no sonho. Se você sonha sendo mordido, pode significar traição tanto no relacionamento, quanto na amizade, mas não é só isso, também pode ser aviso de tempos difíceis na vida financeira ou mudança de planos para algo totalmente novo. Mas como eu disse, tudo depende da circunstância. Preciso conversar com quem sonhou para que eu possa detalhar melhor.

ET: -Sonhar com dente quebrado significa mesmo algo relacionado com morte?

A: -O dente também tem inúmeros significados. O mais comum é o dente quebrado e nascendo. O dente quebrado geralmente está associado à saúde, a pessoa tem que cuidar melhor da si. Mas há contextos que realmente é presságio de morte de um familiar ou amigo. O dente nascendo é sinal de vida nova na família, quase sempre está ligado ao surgimento de um bebê.

Copa 2014

Na última copa marcada pela histórica derrota de 7 a 1 do Brasil para a Alemanha, Amilton conta que sonhou um dia antes com a vergonhosa perda. "Não via o placar no sonho, mas vi a seleção levantando um troféu e ele era um formato na qual só havia o corpo e a cabeça estava cortada. Quando acordei entendi o recado e fui ao bar ver os jogos com meus amigos que até ficaram com raiva de mim quando eu contei que não íamos ganhar. Muitos até riram de mim, eu me retirei e depois vi o polêmico resultado," revela.

Para a dona de casa Neide Lima, de 36 anos, Amilton foi certeiro. Ela conta que das vezes em que procurou o interpretador não se decepcionou. "Sonhei com uma cobra em minha pia. Aquilo me incomodou muito e, então resolvi procurar por ele contar. Foi quando ele me falou que não era algo que ia acontecer, mas que já estava acontecendo, uma grande dificuldade financeira que eu estava passando, e ele nem me conhecia e não sabia da minha vida pessoal. Nunca esqueço dos detalhes que ele falou e que eu estava, exatamente, passando por tudo o que foi dito", relembra.

O homem que diz ler os sonhos e não cobra para atender. Ele informou ainda que está sempre disponível a quem quiser saber mais sobre o assunto.





Edição: Luis Henrique Oliveira





