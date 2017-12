Atrações nacionais prometem agitar Réveillon em Figueiredo

Samba e pagode são os ritmos que animarão a virada do ano em Presidente Figueiredo (a 107 Km Manaus). A festa de Réveillon promovida pela prefeitura do município contará com o grupo Pixote e o sambista Neguinho da Beija-Flor como atrações principais em palcos montados às margens da Corredeira do Urubuí, nas proximidades da BR-174. O acesso ao evento é gratuito.

Na noite do dia 31 de dezembro, a festa inicia às 20h com o melhor do pagode romântico presente na carreira de 25 anos do Pixote, trazendo sucessos como “Insegurança” e “Mande um Sinal”. A Bateria da Escola de Samba Reino Unido, o cantor sertanejo Edu Guedes e o grupo de forró Rabo de Vaca são os artistas regionais confirmados.

Às 10h do dia 1º de janeiro, Neguinho da Beija-Flor comanda a festa em clima de Carnaval, com uma seleção de sambas que marcaram a sua carreira à frente da agremiação de Nilópolis (RJ). O grupo local Frente de Casa traz mais samba e pagode para agitar o Parque do Urubuí.

De acordo com o prefeito Romeiro Mendonça, o evento está trazendo artistas nacionais de peso para garantir a alegria do público. “Iremos receber o ano de 2018 com uma festa animada, com muitas vibrações positivas para o ano que está chegando”, declarou.

Mais sobre as atrações – Formado em 1993, o grupo paulista Pixote laçou o primeiro CD, “Brilho de Cristal”, em 1995, que os levou a estourar nas rádios com a faixa-título do material. Desde então, o quarteto se mantém trabalhando duro para manter o sucesso, acumulando hits ao longo da trajetória, como “Idem”, “Fissura” e “Meu Amor”.

Neguinho da Beija-Flor coleciona dezenas de prêmios por seu trabalho como sambista à frente da escola de samba do Rio de Janeiro que leva em seu nome artístico. O primeiro disco veio em 1980, mas a carreira iniciou dez anos antes como puxador de samba no bloco Leão de Iguaçu. Faz parte da Beija-Flor desde 1975, onde criou o bordão mais famoso do Carnaval (“Olha a Beija-Flor aí, gente!”). Ao longo da carreira, gravou músicas compostas por nomes como Lupicínio Rodrigues, Dona Ivone Lara e Silas de Oliveira, além de muitas composições autorais, como “O Campeão”, um de seus maiores sucessos.

