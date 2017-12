Espetáculo infantil gratuito ganha apresentação neste sábado (30)

Contando a história de um grupo de amigos que tenta resgatar a alegria de um rei derrotado após a guerra, o espetáculo infantil “Um fantasma para sua majestade” será apresentado no próximo sábado (30), no Teatro Gebes Medeiros, localizado na av. Eduardo Ribeiro, Centro.

A peça terá duas sessões, às 17h e às 19h, com entrada gratuita. A apresentação conta com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), por meio do Programa Espaço Aberto, que visa ocupar os espaços culturais do Amazonas com atividades artísticas.

Leia também: Companhias de teatro do Amazonas se preparam para 2018

A peça "Um Fantasma para sua Majestade" terá duas sessões com entrada gratuita | Foto: Divulgação

A peça gira em torno de quatro amigos, sendo um rei, um grilo, uma gata e um cão. O rei é um homem solitário, que sofre um ataque de seus inimigos de guerra e perde parte do seu palácio e servos. Ele se sente culpado pela derrota e fica profundamente triste. Sua única alegria são os animais, os quais o rei considera seus verdadeiros amigos.

O grilo, o cão e a gata tentam de todas as maneiras reanimar o rei e fazê-lo ter prazer na vida. Eles então resolvem inventar a história de que existe um fantasma dentro do castelo e fazem diversas simulações para o rei acreditar que o fantasma realmente existe.

Com texto de Álvaro Braga, adaptações de Doris Melo e encenação do grupo T-Arte.com, a peça aborda temas como solidariedade e lealdade com o objetivo de envolver o público infantil nas artes cênicas. A apresentação é marcada por cenas atrapalhadas e engraçadas das personagens enquanto tentam recuperar a alegria do rei.

Durante o espetáculo, o grupo interage com a plateia, que precisa escolher um dos personagens – com o qual mais se identifica – para adotar. A peça é apresentada pelo grupo desde 2016, em diversos festivais na capital e cidades do interior do Amazonas.

Edição: Wallace Abreu

Leia mais:

Encontro abre debate sobre rumos do Carnaval 2018

Atrações nacionais prometem agitar Réveillon em Figueiredo

Pesquisa deverá identificar público dos espaços culturais da cidade