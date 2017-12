Circuito de atividades inspirado em Toy Story funcionará até terça (2)

As crianças que forem ao Amazonas Shopping até a próxima terça-feira (2), podem se divertir na decoração natalina inspirada no filme Toy Story, da Disney Pixar. Um grande circuito de atividades foi preparado para toda a família curtir muita aventura na época mágica. O projeto inédito permite que as crianças atravessem um túnel com obstáculos de molas, e no final do desafio, um grande escorrega traz mais diversão para a brincadeira. O circuito funciona de 10h às 22h.

A decoração grandiosa tem uma árvore de Natal com 10 metros de altura integrada ao ambiente do playground. Nos corredores, os clientes podem conferir guirlandas, luzes, caixas de presentes e outros detalhes natalinos, além de uma iluminação especial, tudo com motivos especiais inspirados no filme Toy Story.

Na área externa é possível ver de perto, pela primeira vez no Brasil, Buzz Lightyear, confeccionado com milhares de micro lâmpadas, em ação exclusiva da Disney no Amazonas Shopping. A novidade de muita luz fica localizada na entrada do centro de compras, na avenida Djalma Batista.

Completando a atmosfera de brincadeiras no Natal do Amazonas Shopping, a decoração tem um espaço de photo opportunity para toda a família registrar os momentos de descontração, simulando uma máquina de caçar brinquedos.

Edição: Wallace Abreu

