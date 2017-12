Após exibição na Europa, Jandr Reis prepara nova exposição em Manaus

Após participar do Festival da Cultura Brasileira 2017, em Gmünd, na Áustria, Jandr Reis se prepara para inaugurar uma nova exposição em Manaus, em janeiro de 2018. Em sua viagem à Europa, o artista plástico visitou outros países, trouxe novos olhares e perspectivas de novos intercâmbios internacionais para o próximo ano.

“Viajar é sempre importante para o artista, porque permite a ele levar sua arte para lugares distantes, como foi meu caso em Gmünd, e também conhecer o que se tem produzido de novo na arte contemporânea no mundo. É importante ainda pela oportunidade de conhecer pessoas do circuito de arte e fazer contatos que poderão abrir novas portas”, resume ele, que visitou cidades na Áustria, Suíça, Itália, Espanha e França.

Depois da temporada europeia, a primeira exibição de Jandr em 2018 será no Espaço Casa Em Visão, no Shopping Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. Com abertura marcada para 30 de janeiro, ela vai reunir 23 obras inéditas da série “Orquidário Amazônico” do artista, de pequenos e grandes formatos. A seleção, que inclui algumas peças feitas para a exibição na Europa, ficará em cartaz até 20 de fevereiro.

Parte das obras selecionadas para a exposição figura no catálogo da série “Orquidário Amazônico”, que foi distribuído no festival em Gmünd e que será lançado em Manaus na mostra do Espaço Casa Em Visão. Com curadoria de Óscar Ramos e texto de Thiago de Mello, a publicação inclui, na capa e na contracapa, reproduções das obras exibidas no festival austríaco, e de algumas das peças a serem apresentadas na galeria da Ponta Negra.

Novas perspectivas

O ano que vem traz na agenda também perspectiva de novas incursões no circuito internacional para Jandr Reis. Uma delas é a de uma exposição na galeria de arte da livraria Caótica, em Sevilha, Espanha. O espaço, a ser inaugurado em 2018, vai receber peças em pequenos formatos da série “Orquidário Amazônico”. Com data ainda a definir, a mostra é o primeiro resultado de contatos feitos por Jandr na recente temporada pelo Velho Mundo.

Também na viagem recente, o artista iniciou diálogos com Reinhard Schell, artista austríaco que vive e trabalha entre o Brasil e a Áustria, para um intercâmbio artístico entre o Amazonas e o país europeu. “Ele quer expor em Manaus e levar artistas daqui para expor lá. Estou avaliando a possibilidade de ele poder vir a Manaus e levarmos uma coletiva de artistas amazonenses para a Europa”, adianta.

Edição: Wallace Abreu

