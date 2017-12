Ponta Negra recebe Festival Afro-Amazônico de Yemanjá

A partir desta sexta-feira (29), a praia da Ponta Negra será palco de mais uma edição do Festival Afro-Amazônico de Yemanjá, que tem como proposta reunir povos e comunidades tradicionais de Matriz Africana para a realização de manifestações e celebrações culturais e religiosas.

Assim como nos últimos dois anos, os povos terão um espaço exclusivo na Praia da Ponta Negra, zona Oeste, para a prática de seus ritos religiosos, celebrações e apresentações artísticas e culturais.

Festival Afro Amazônico Yemanjá Ponta Negra | Foto: Janailton Falcão

O festival é organizado pela Articulação Amazônica dos Povos Tradicionais de Matriz Africana (Aratrama) e realizado pela Associação de Desenvolvimento Sociocultural Toy Badé, com apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

Nesta edição, as atividades iniciarão às 14h do dia 29, com o ‘Encontro dos Movimentos de Negritude, Cultura, Meio Ambiente, Saúde e Direitos Humanos’ da população negra do Amazonas. O encontro será na tenda da Coordenação do Festival Afro Amazônico de Yemanjá (Próximo ao Clube de Remo).

De acordo com o coordenador geral do festival, Alberto Jorge, a Celebração da Paz Liturgia inter-religiosa pela promoção do respeito à diversidade religiosa e sacralidade acontecerá às 18h, no palco, com a participação de representantes de diversos credos, religiosidades e sacralidades. A programação seguirá até às 23h com shows das baterias de escolas de samba de Manaus.

Festival Afro Amazônico Yemanjá Ponta Negra | Foto: Janailton Falcão

"Não é à toa que toda a contribuição do negro para o Brasil e no Amazonas transformou não apenas a religião, mas todas as raízes africanas em uma cultura de resistência social. O nosso festival é pelo respeito à essa diversidade".

Já nos dias 30 e 31, poderão ser realizadas as oferendas e celebrações dos terreiros de Manaus, durante 24h.

Alberto Jorge ressaltou que durante os três dias do Festival Afro Amazônico de Yemanjá serão desenvolvidas ações de conscientização sobre conservação e preservação do meio ambiente, direitos humanos, saúde integral da população negra, prevenção às DST/AIDS (com distribuição de preservativos) e a distribuição gratuita das cartilhas ‘Aku Abo Espaço Sagrado – Educação Ambiental para religiões afro-brasileiras’, ‘Defesa da Liberdade de Crença’ e ‘Contra o Ódio Religioso’.

O evento deverá reunir durante três dias praticantes e simpatizantes da umbanda e candomblé | Foto: Divulgação

Programação completa

29/12

14h: Encontro dos Movimentos de Negritude, Cultura, Meio Ambiente, Saúde e Direitos Humanos da População Negra do Amazonas (Tenda da Coordenação do Festival Afro Amazônico de Yemanjá Próximo ao Clube de Remo)

Palco do Festival Afro Amazônico de Yemanjá - Próximo ao Clube de Remo

18h: Celebração da Paz Liturgia inter-religiosa pela promoção do respeito a diversidade religiosa e sacralidade. Participação de representantes de diversos credos, religiosidade e sacralidades.

19h: Performance Cultural Religiosa do Povo de Umbanda - Associação N. S. da Conceição – Encanto da Jurema

20h: Apresentação da Bateria da Escola de Samba Cidade Nova

21h: Apresentação da Bateria da Escola de Samba Reino Unido da Liberdade

22h: Apresentação da Bateria da Escola de Samba Vitória Régia

23h: Apresentação da Bateria da Escola de Samba

30/12

Durante 24h, haverá a entrega de oferendas e celebrações dos Terreiros de Manaus (Praia)

18h: Performance Cultural do Grupo Arte Revelação Capoeira e Maculelê Palco do Festival Afro Amazônico de Yemanjá Próximo ao Clube de Remo

20h: Celebração do Candomblé Ilê Axé Obá Otitô Entrega do presente para Yemanjá

20h: Celebração de Umbanda do Ilê Axé Omó Odé Praia

22h: Celebração de Umbanda Encanto da Jurema (Palco do Festival Afro Amazônico de Yemanjá Próximo ao Clube de Remo)

23h: Celebração de Samba de Caboclo do Ilê Axé Oxum Laió

Celebração de Umbanda Cabana Nego Gerson (Praia)

01h30 Celebração do Tambor de Mina Vòdún Toy Badé (Praia)

31/12

Durante todas as 24 horas - Entrega de oferendas e celebrações dos Terreiros de Manaus (Praia)

18h: Performance Cultural do Grupo Arte Revelação Capoeira e Maculelê (Palco do Festival Afro Amazônico de Yemanjá Próximo ao Clube de Remo)

19h: Celebração de Samba de Caboclo do Ilê Axé Orun Ajè

20h: Celebração do Candomblé Ilê Axé Obá Otitô

20h Celebração de Umbanda Encanto da Jurema Praia

23h: Celebração conjunta de todos as manifestações de Sacralidade Afro (Palco do Festival Afro Amazônico de Yemanjá Próximo ao Clube de Remo)

00h: Entrega dos Presentes de Yemanjá

00:30: Celebração de Umbanda Encanto da Jurema

23h: Celebração de Umbanda Cabana Nego Gerson (Praia)

02h30: Celebração do Tambor de Mina Vòdún Toy Badé (Praia)

Edição: Wallace Abreu