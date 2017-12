Anitta chega ao top 10 na lista da Billboard

Que a Anitta é a artista brasileira top dos últimos anos, todo mundo já sabe, só que dessa vez ela conseguiu mais um feito inédito para a sua carreira ao alcançar, pela primeira vez, a lista de 10 artistas da badalada "Billboard" com a música " Vai Malandra", nesta quarta (27), subindo 30 posições com o single em menos de um mês.

O hit foi o último lançamento da cantora em 2017. O clipe lançado dia 18 de dezembro e faz parte do projeto " CheckMate". No Youtube o vídeo já passou de 64 milhões de visualizações.

O clipe lançado dia 18 de dezembro e faz parte do projeto " CheckMate". | Foto: Divulgação

Leia também: Companhias de teatro do Amazonas se preparam para 2018



A música “Vai Malandra” que tem participação de MC Zaac, Maejor, Tropkillaz e DJ Yuri Martins, fez com que a cantora alcançasse o 10° lugar na lista. Pela primeira vez, a brasileira entrou no top 10 do ranking Social 50, da Billboard americana.

Neste ranking ainda estão Rihanna em 5º lugar, Ed Sheeran em 7º lugar e Demi Lovato em 8º. A artista brasileira deixou para trás grandes artistas como Eminem em 13º lugar, Snoop Dogg em 12º lugar e Lady Gaga em 11º.

Billboard

Anitta já havia se destacado com seu último lançamento “Vai Malandra” ao aparecer entre as 20 músicas mais ouvidas no mundo inteiro pelo serviço de streaming de música Spotify. | Foto: Divulgação

A lista da Billboard avalia os cinquenta artistas que estão em atividade e repercutem mais nas redes sociais. O cálculo para o ranking é feito por meio do número de seguidores e a quantidade de execuções das músicas pelo mundo.



A cantora também segue com outro hit entre as 50 mais tocadas do mundo com a música "Downtown", com participação de J. Balvin, na 20ª posição.

Leia mais:



Encontro abre debate sobre rumos do Carnaval 2018

Atrações nacionais prometem agitar Réveillon em Figueiredo

Pesquisa deverá identificar público dos espaços culturais da cidade