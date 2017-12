Caprichoso lança campanha online arrecadando fundos para novo CD

Já pensou em fazer parte da gravação do novo CD de toadas do Caprichoso de 2018? Calma, que não é preciso ter voz afinada para participar do projeto. Trata-se de uma campanha on-line lançada pela Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso nesta quarta-feira (27). Através de uma plataforma de arrecadação, conhecida como crowdfunding, você pode contribuir com diferentes valores e garantir a produção do novo álbum.

A campanha foi lançada no site Kickante e dura até o dia 17 de fevereiro. Qualquer um pode contribuir com diferentes valores, que vão de R$10 até R$ 10.000 — e cada doação vai contar com uma recompensa exclusiva do Caprichoso. Dentre as recompensas, estão o envio exclusivo do CD autografado, agradecimento especial no banner e até mesmo a presença no camarote da presidência na festa do lançamento.

Segundo a gerente de patrocínio Márcia Nogueira, responsável pela concepção da campanha, o Caprichoso é pioneiro nesse ramo de crowdfunding. "É a maior plataforma deste tipo no Brasil e, só no ano passado, eles lançaram mais CDs do que qualquer outra produtora", explica ela. "Essa é a primeira experiência deles com um boi-bumbá aqui no Norte".

Um dos maiores atrativos da campanha online é a oportunidade de ajudar no famoso Festival Folclórico de Parintins, conhecido mundialmente. De acordo com Márcia, as primeiras doações foram feitas por pessoas do Sudeste do país. "Tem muita gente com vontade de ter alguma interação com o festival e a plataforma permite isso", disse ela.

Para contribuir com a campanha on-line, basta se cadastrar na plataforma Kickante, escolher o valor da doação e a forma de pagamento. É possível contribuir através de cartão de crédito ou boleto.

Fundação Boi-Bumbá Caprichoso

O projeto social Fundação Boi-Bumbá Caprichoso, denominado 'Escola de Artes Irmão Miguel de Pascalle', se define como marca de inclusão social e de cidadania, envolvendo crianças, adolescentes e jovens de 8 a 20 anos que exercitam e desenvolvem o potencial intelectual e artístico nas oficinas de arte, dando um retorno a comunidade e a própria festa.

A escola, fundada em 1998, possui o privilégio de ter revelado mais de 5.500 novos artistas que podem ser vistos nos galpões, no Conselho de Arte, na dança, na música e em todos os segmentos onde a marca do pioneirismo foi plantada. O Boi Caprichoso renova o futuro de nosso festival em cada uma das centenas de crianças de nosso projeto.

