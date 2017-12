Clássico do ballet 'Quebra-Nozes' é apresentado neste final de semana

Para quem não tem programação neste final de semana e aprecia um bom clássico, a Companhia de Dança Encontro das Águas apresentará "O Quebra-Nozes" nos dias 29 e 30 no Teatro do Colégio Dom Bosco. O espetáculo de temática natalina é uma obra coreografada originalmente por Marius Petipa e com música de Tchaikovisky. Com uma hora e meia de duração, o espetáculo é uma ótima opção de entretenimento cultural para toda a família.

A obra teve sua primeira apresentação em 18 de dezembro de 1981 no Teatro Mariinsky em São Petersburg, na Rússia. O enredo retrata uma história em que a fantasia e magia, típicas do romantismo, contam as aventuras de Clara, que ganha do seu padrinho Drosselmeyer um boneco quebra-nozes. Na forma humana e vestido de soldado, ele defende a menina contra o ataque dos ratos.

A Companhia de Dança Encontro das Águas vem desde 2011 buscando fazer tradição na cidade de Manaus o apreço da população por essa obra erudita. Ao longo desses anos, a diretora da companhia Juliana Borges tem readaptado as coreografias originais, trazendo sempre em suas apresentações novos figurinos, novos cenários e evolução na qualidade de seus eventos.

Para que no ano de 2017 o espetáculo seja realizado com excelência, a companhia de Dança Encontro das Águas junto à sua escola de ballet se dedicou durante três meses de ensaios, de segunda a sábado, para trazer ao palco 25 coreografias divididas em dois atos. Além disso, foram confeccionados 63 figurinos, um novo cenário e envolve em seu elenco um total 40 pessoas além de uma equipe de produção.

Quem não quiser ficar de fora dessa programação poderá adquirir ingressos no valor de R$ 30 nos dias e local da apresentação. O teatro do colégio Dom Bosco por estar localizado no centro da cidade é de fácil acesso, além de várias opções de ônibus para chegar ao mesmo o colégio também possui estacionamento próprio para os que não dependem de transporte público.

