Galo de Manaus homenageia Reginaldo Rossi e traz novidades para 2018

Uma das bandas de carnaval mais tradicionais de Manaus apresenta seu tema para 2018. Neste sábado (30), ocorre a festa de lançamento da Banda do Galo, que vai homenagear Reginaldo Rossi, o "Rei do Brega". O evento terá início às 16h no V8 Bar, localizado na av. Efigênio Salles, e já anunciará algumas novidades para o próximo ano.



Dentre as atrações da festa de lançamento estão as bandas ‘Pororoca Atômica’, ‘Orquestra Manaus Frevo’ e o grande destaque da noite ‘The Stone Ramos’, banda conhecida pelo estilo “psyco brega ostentação”. Os músicos devem apresentar as canções originais de Reginaldo Rossi, dando um gostinho para o público e deixando todo mundo ansioso para o mês de fevereiro quando a banda deverá sair oficialmente. A banda destaque do lançamento também vai ser atração durante a Banda do Galo, no Carnaval de 2018, tocando as músicas do Rei do Brega com uma roupagem típica do frevo.

Com o tema "Mon Amour, Meu Bem, Meu Trevo", a Banda do Galo homenageia Reginaldo Rossi | Foto: Divulgação

De acordo com um dos organizadores da Banda do Galo, Theo Alves, a edição do Carnaval de 2018 vai ser repleto de novidades. Com o tema "Mon Amour, Meu Bem, Meu Trevo", o Galo deve ocupar a Av. das Torres, como de costume, mas deve começar um pouco mais cedo. "A ideia é começar a concentração 12h, para que o primeiro trio saia às 14h e consigamos percorrer a avenida inteira", explica ele.

Além do horário, a Banda do Galo está caminhando cada vez mais para a “multiculturalidade”, com diversos movimentos artísticos convidados para pular o Carnaval juntos. A edição de 2018 deve contar com um palco exclusivo dos Bois de Parintins, apresentações de bandas autorais amazonenses e o Movimento Boca Maldita, de sambistas tradicionais de Manaus.

"A ideia é fazer o Galo ser um carnaval com diferentes vertentes da nossa cultura e levar uma mensagem social para todo mundo", explica Theo. "Cidadania é algo que precisa ser construído na cabeça das pessoas e nada melhor que aproveitar um momento de alegria, que é o Carnaval, para propagar essa mensagem de respeito e igualdade".

Para quem quiser entrar no clima de Carnaval, a festa já começa neste sábado (30) a partir das 16h, no V8 Bar, localizado na av. Efigênio Sales, Aleixo, zona Centro-Sul. Os ingressos estão à venda a partir de R$30 pista e R$50 VIP, que conta com um mezanino exclusivo. Os ingressos estão à venda na bilheteria da casa. Para mais informações, basta entrar em contato através do número 99245-5770.

A banda The Stone Ramos vai ser destaque do lançamento da Banda do Galo 2018 | Foto: Divulgação

