De Manaus para o Brasil, Márcia Felipe é atração no Réveillon do Copa

Sair da cidade natal anônima e voltar como uma das principais cantoras do Brasil é o que acontecerá com Márcia Fellipe, que desembarcará em Manaus para o Réveillon do Copa. "Eu saí de Manaus, mas Manaus não saiu de mim", destacou a artista.

Márcia Fellipe, nasceu na capital amazonense, mas em 2007 foi para Fortaleza, onde fez sucesso na banda “Aviões do Forró”. Ela é conhecida como a “fenomenal” e a mais nova sensação do forró no Brasil. "2017 foi um ano cheio de projetos que deram certo e estou muito animada e otimista para que 2018 seja ainda melhor".

A cantora explicou ainda que tudo na vida dela é feito em equipe. "Tenho pessoas muito talentosas que trabalham comigo e me ajudam em tudo. Além de ter um marido, o Rod, que é produtor musical e cuida diretamente do meu repertório", contou.



Márcia tem passagens por renomadas bandas como, Aviões do Forró (2006), Furacão do Forró (2007), Garota Safada (2010), com rápida ascensão em todo o Nordeste brasileiro.

Os visuais em seus shows sempre chamam bastante atenção do público e por isso Márcia está sempre se repaginando. "Um artista tem que estar antenado às tendências e também ser tendência, gosto muito de poder 'jogar' com isso".

Entre as canções que mais fazem sucesso nos shows de Márcia estão "Se você quer saber", "Tudo pelo seu amor", "Sofro de ressaca, mas não morro de amor", "Ponto de partida", "Mais que isso", "Aqui ó pro meu Ex", entre outras.

Recentemente, a artista foi capa da playlist do Spotfy chamada "Rainha do Sertanejo". "Fiquei super feliz ao saber que fui capa do Rainhas do Sertanejo. Isso é muito importante para minha carreira".

Dentre as atrações da festa o grupo Pixote, a bateria da Escola de Samba Aparecida, a dupla sertaneja João Victor & Rodrigo e o grupo D’Samba. O Copacabana Chopperia está localizado na avenida do Turismo, 2666, Tarumã e o evento conta com a assinatura da Fábrica de Eventos.

Os ingressos custam R$ 80 (pista) 1° lote (meia-entrada), R$ 120 (área VIP), e R$ 170 (VIP com open bar), que vai garantir bebidas como água, cerveja Itaipava, refrigerante, whisky Red Label, vodka Belvedere, caipirinha e caipiroska.

