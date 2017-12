Parque Cidade das Crianças entra em recesso neste fim de ano

O Parque Cidade da Criança realiza quinta (28) e sexta (29) suas últimas atividades de 2017, com a programação voltada as brincadeiras populares. Após esta data, o local entra em recesso e voltará ao atendimento ao publico de Manaus a partir do dia 10 de janeiro com uma colônia de férias.

Nos dois dias de programação, as crianças vão participar de pintura facial, jogos lúdicos, brincadeiras populares espetáculos musicais, cineminha entre outras atividades.

Apesar de não estar aberto ao público entre os dias 30 de dezembro a 9 de janeiro, o Parque estará com as suas atividades administrativas funcionando normalmente.

“Este recesso é para o planejamento de metas das atividades para o ano de 2018. Assim como em 2017, vamos oferecer muita diversão e entretenimento à criançada no próximo ano”, ressaltou a coordenadora do Parque, Socorro Andrade.



Gerenciado pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), o Parque Cidade da Criança está localizado na rua Castro Alves, no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul.

Programação de férias

A programação especial de férias do Parque Cidade da Criança, inicia no próximo dia 10 e se estende até o dia 26 de janeiro. A atividade é oferecida pela Prefeitura de Manaus, por meio da Semjel, que administra o espaço.

A estreia do espetáculo de teatro "Ari Areia, um grãozinho apaixonado" e a oficina de papagaio de papel vão fazer parte da programação de férias.

Durante todo o período, as atividades iniciam às 14h até às 18h com pintura facial, shows com personagens infantis, brincadeiras populares, escalada, cineminha, sessão de fotos, Oficina de Origami e o Zumba Family – esta última atividade já começa a ganhar fãs entre os frequentadores do espaço.

