Balada Vip esquenta Réveillon com banda Hashtag3 neste sábado

Adeus ano velho, feliz ano novo! Quem quiser curtir a melhor balada de esquenta para o Réveillon, a pedida é a 'Balada Vip' que acontece no Point10, em frente ao Fast Temaki do Parque 10, a partir das 22h do dia 30 de dezembro. No comando, nada menos que os Djs Raul Mota, Fred Souza, Nill Bala, além da Banda Hashtag3.

As tracks mais tocadas no mundo inteiro estarão na noite do dia 30 de dezembro na Balada Vip. A noite começa com as picapes do Dj Fred Souza. Em seguida, Raul Mota “chega chegando” pra colocar o público pra dançar e receber a banda Hashtag3 com o melhor do pop internacional e nacional. Fechando o jet set da melhor balada pré-Reveillon da cidade, Dj Nill Bala.

Os ingressos podem ser adquiridos no Fast Temaki ou pelo telefone (92) 99221-6221.

Edição: Wallace Abreu



