Cem bandas e blocos de rua terão apoio no Carnaval 2018

De janeiro a março de 2018, 100 bandas e blocos agitarão o Carnaval de Rua de Manaus com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). Os eventos foram contemplados pelo edital 009/2017, lançado pelo órgão, que prevê apoio de palco, som, iluminação, banheiros químicos e similares para os eventos.

“O prefeito Arthur Virgílio Neto entende que o Carnaval de Manaus é uma manifestação cultural popular que traduz a riqueza da nossa identidade cultural e que é um dos nossos atrativos turísticos”, comentou Bernardo Monteiro de Paula, diretor-presidente da Manauscult.

“Essa política do apoio por meio dos editais já é realidade há três edições do Carnaval de Rua de Manaus e agora está previsto em Lei, pelo Siscult. Este ano recebemos 147 propostas e isso só é possível graças a relação com os organizadores do evento que também entendem a importância do processo, participam das oficinas e apresentam seus projetos”, destacou o presidente.

O resultado final do certame foi publicado na edição 4272 do Diário Oficial do Munícipio (DOM), do dia 27 de dezembro e também está disponível para consulta no portal Viva Manaus, pelo link http://bit.ly/ editalblocosderua2018 .

Os eventos para o Carnaval 2018 atendem requisitos como interesse público e participação popular, histórico, impacto social e relevância cultural, além de ser comprovada a realização do evento há, pelo menos, três edições anteriores. As festas deverão ocorrer de 26 de janeiro a 4 de março de 2018.

