Banda do Dj Evandro Jr abre o Carnaval 2018 no Vianorte

O Shopping Manaus Via Norte recebe a Banda do DJ Evandro Jr, no sábado, 6 de janeiro, abrindo a temporada do Carnaval amazonense 2018. O evento terá entrada liberada e será realizado na área externa do estacionamento do empreendimento, de 17h às 5h da manhã do domingo.

A principal atração da noite será o show especial do DJ Evandro Jr e banda Xiado da Xinela. Ainda na programação a dupla sertaneja João Victor e Rodrigo, samba e pagode de Uendel Pinheiro, arrocha com Guto Lima e forró com os grupos musicais Rabo de Vaca, Ostentação do Forró, Xote Real, 100% Abusado e Xote com Pimenta.

Nos intervalos, o DJ Evandro Jr assume as pick ups junto com DJs convidados e os MCs Picolé, K12 e Pixadão para esquentar a pista e colocar o público para dançar com música eletrônica.

Serão 12 horas de festa, 12 atrações, muito conforto e segurança. “Vamos manter toda a folia de uma banda de rua, mas com a estrutura do Shopping Manaus Via Norte e a segurança de um evento fechado”, afirmou o DJ Evandro Jr.

Área VIP

A entrada será gratuita, mas quem preferir curtir a banda num lugar mais privilegiado (com acesso e banheiros exclusivos, piso elevado) terá a opção de ficar na ‘Área VIP’ onde haverá dois acessos: com pulseira (R$ 20) e com camiseta da banda (R$40). As camisetas para a área VIP já estão à venda no Lanche do DJ Evandro Jr (Avenida Tefé, no Japiim). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (92) 98440-6710.

SERVIÇO

O que: Banda do DJ Evandro Jr 2018 – Free

Quando: Dia 6 de janeiro, sábado, a partir das 17h

Onde: Shopping Manaus Via Norte - Avenida Arquiteto José Henriques Bento Rodrigues, 3760, Nova Cidade, Zona Norte

Quanto: Entrada gratuita

Informações: (92) 98440-6710

