Colônias de férias são alternativas para a criançada em janeiro

O mês de janeiro está chegando e, com ele, mais tempo livre para a criançada — mas o que fazer com tanta energia durante o recesso escolar? Uma alternativa que vem atraído o olhar dos pais são as colônias de férias, que preenchem o dia a dia dos pequenos com atividades divertidas e educativas.

A Colônia de Férias Trilhares, criada pela Companhia Trilhares, promete um recesso bem divertido e diferente para as crianças no Teatro Manauara, na av. Mário Ypiranga, Adrianópolis. Ao todo, serão duas semanas de muita arte e conhecimento. Na primeira, a temática será "Pequenos Cineastas", onde os pequenos aprenderão a criar roteiros, utilizar câmeras profissionais e aprender sobre os mais famosos ícones cinematográficos.

Já na segunda semana, o foco será voltado para as atividades circenses, com oficinas de malabarismo, mágica, trapézio e acrobacias. As oficinas ocorrem simultaneamente, de modo que as crianças poderão participar de todas e, no final, mostrarem para os pais o que aprenderam no mini-circo montado no palco.

De acordo com a produtora cultural Rafaela Margarido, além de divertidas, as duas semanas serão bem produtivas para os pequenos. "No final da primeira semana, eles vão produzir um curta-metragem de 1 minuto e, na segunda, eles vão fazer uma apresentação inspirada no circo", explica. Informações pelos telefones (92) 99298-5532 / 3342-8032.

Vila Olímpica



A Secretaria de Estado e Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) também entrou na onda das colônias de férias e vai realizar a sua primeira edição de 8 a 20 de janeiro, na Vila Olímpica de Manaus, bairro Dom Pedro. As inscrições são totalmente gratuitas, mas é preciso correr: são apenas 800 vagas disponíveis.

A criançada vai ser dividida em quatro grupos, de acordo com a idade, e eles realizarão atividades que vão de diversos esportes à oficinas de pintura e tecnologia. De acordo com a secretária Janaína Chagas, a proposta é trazer de volta as brincadeiras típicas de férias escolares. "Além disso, promover a integração social das crianças e dos jovens por meio de atividades físicas, culturais e tecnológicas. Além disso, a Colônia Sejel é uma ótima oportunidade de diversão nas férias”, disse ela.

