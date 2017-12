Shows 'piromusicais' celebram a virada de ano em Manaus

O Réveillon de Manaus 2018 contará com show pirotécnico nos três pontos da cidade onde a Prefeitura de Manaus promoverá a festa da virada. No total, aproximadamente oito toneladas de fogos de artifício serão utilizados na Ponta Negra (Zona Oeste), Educandos (Zona Sul) e Shopping Popular Phelippe Daou (Zona Leste).

A virada do ano na Praia da Ponta Negra contará com um show piromusical, que sincroniza música e fogos, com dez minutos de duração. Ao todo, serão seis toneladas de fogos de artifício iluminando a Zona Oeste de Manaus. Para isso, serão utilizadas três balsas que estarão atracadas na orla da Ponta Negra a uma distância de 250 metros da praia e a 250 metros uma da outra.

No Shopping Popular Phelippe Daou uma tonelada de fogos será utilizada para o show pirotécnico que durará dez minutos. Já no Educandos, meia tonelada de fogos iluminará o céu por sete minutos.

Programação

O Réveillon de Manaus terá 60 horas de programação em seis pontos da cidade. As festas iniciam a partir das 19h do dia 31 e encerram na madrugada do dia 1º de janeiro. Ao todo, serão mais de 130 artistas envolvidos, entre atrações locais e nacionais, em diferentes zonas da cidade.

Ponta Negra

Na Ponta Negra, a festa da virada iniciará às 19h com a “DJ May Seven”, que assumirá as picapes também nos intervalos dos shows. Às 20h, subirá ao palco a banda “Pororoca Atômica” e, em seguida, às 21h20, a dupla “João Victor e Rodrigo”. O Show das Estrelas iniciará às 22h30 e abrirá passagem para o show pirotécnico dando boas vindas a 2018.

Zona Leste

Em uma das maiores zonas da cidade, a festa da virada terá nove horas de duração. Na zona Leste, o palco será montado ao lado do Shopping Popular Phelippe Daou (T4), e a programação inicia a partir das 19h.

Além de promover o Réveillon no Shopping Popular, a Prefeitura de Manaus apoia mais três eventos na zona Leste: Colônia Antônio Aleixo, Mauazinho e comunidade Bela Vista, no Puraquequara. Juntas, as três festas totalizarão 25 horas de programação.

Zona Sul

O samba e a irreverência do sambista carioca Neguinho da Beija-Flor darão o tom da virada do Réveillon de Manaus no Amarelinho, no bairro Educandos, zona Sul. A festa da virada contará ainda com Américo Madrugada e Banda, Frutos do Pagode, Márcia Novo, Nunes Filho, Forrozão Segura Pizada e o DJ Wanderson Moura.

Zona Norte

Na zona Norte da cidade, 2018 será celebrado ao som do forró da banda Forrozão Já Kero e Toinho Forró Show, além do pagode do grupo Senti Firmeza, do brega de Wanderley Andrade e do Pop da Selva Arlindo Junior. MC Picolé comanda nos intervalos.

Edição: Wallace Abreu

