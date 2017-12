EM TEMPO faz cobertura especial do Réveillon 2018; confira detalhes

Serão mais de 130 atrações, totalizando 60 horas de shows em vários pontos da cidade.- | Foto: Divulgação

A passagem de ano é sempre um momento de celebração e para os manauenses não poderia ser diferente. O Em Tempo separou a programação do que vai rolar na capital amazonense para as pessoas que pretendem entrar em 2018 celebrando fora de casa. Serão mais de 130 artistas, entre atrações nacionais, espalhados nos quatro cantos da cidade.



O Réveillon terá uma extensa programação, no total serão 60 horas de atrações, além de aproximadamente oito toneladas de fogos de artifício. As festas iniciam a partir das 19h do dia 31 e encerram na madrugada do dia 1º de janeiro.

A equipe de jornalismo do Em Tempo estará presente nos principais pontos para fazer a cobertura das festas apoiadas pela prefeitura de Manaus, levando conteúdo para a população que quer curtir o ano novo sem sair de casa. Pelas redes sociais será possível receber informações sobre o trânsito, as atrações, a movimentação e a programação das celebrações que ocorrem na Ponta Negra, Amarelinho, Shopping Phelippe Daou e Viver Melhor.

Neste ano, além da cobertura completa da programação de ano novo, vários artistas e personalidades manauenses, em parceria com o Em Tempo, estarão nas redes sociais do grupo, fazendo os seus votos de ano novo para a população.

Amarelinho

Comemorado desde 2014 na praça do Amarelinho, no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus, a celebração no local conta com um dos principais nomes da música local, o artista Nunes Filho. O samba e a irreverência do sambista carioca Neguinho da Beija-Flor também dará o tom da virada do Réveillon por lá.

O transporte até o local pode ser feito de ônibus. Oito linhas estarão atendendo o público que for prestigiar o Réveillon da zona Sul, na rua Inocêncio de Araújo, no Educandos. As linhas 004, 006, 010, 625, 704, 705, 706 e 711 que passam próximo ao local, estarão operando com a frota de sábado.

Viver Melhor

No Conjunto Viver Melhor, este ano, serão nove horas de festa, com queima de fogos e show do cantor paraense Wanderley Andrade. O palco será montado na Rua Ágatha Azul, na esquina com a Avenida da Conquista, que fica entre a Feira do Viver Melhor e a Igreja da Sagrada Família.

O cantor brega será uma das principais atrações no Viver Melhor. | Foto: Divulgação

Além dos shows, as barracas de alimentação são disponibilizadas aos moradores para que eles possam realizar suas vendas e faturar nesse período.



Ponta Negra



A virada do ano na Praia da Ponta Negra contará com um show piromusical, que sincroniza música e fogos, com dez minutos de duração. Neste ano as atrações musicais são a banda Onze20 e o grupo Raça Negra.

Quem for curtir a passagem de ano no local deve estar atento às normas que permitem o acesso do público à festa: é proibido acessar o local portando armas de fogo, armas de arremesso, armas brancas, guarda-chuvas com haste metálica, tubos de bandeiras em material contundente, substâncias explosivas, tubos em aerossol, garrafas, copos ou qualquer outro material de vidro, seringas ou qualquer outro tipo de material que venha a ameaçar a segurança do público presente.

A banda Onze:20, retornará à Manaus com seu rock reggae, após sucesso de público no Live Site | Foto: Divulgação

Também não será permitido a entrada de geleiras (cooler), apenas caixa de isopor serão permitidas. Haverá controle da entrada desses objetos por meio de revista e detector de objetos de metal. Talheres de plástico serão permitidos. Bebidas deverão estar em garrafa pets.



A praia da Ponta Negra está fechada para banho desde às 17h de sábado, voltando a ser aberta ao público em geral a partir das 8h de segunda-feira, dia 1º. As crianças menores de 12 anos que estiverem desacompanhadas dos pais ou responsáveis maiores de 18 anos não poderão permanecer no local.

Shopping Zona Leste

No Shopping Popular Phelippe Daou, localizado na avenida Camapuã, uma tonelada de fogos será utilizada para o show pirotécnico que durará dez minutos. A festa da virada terá nove horas de duração. O auge será o show da cantora de funk Valeska Popozuda. O palco será montado ao lado do Shopping Popular Phelippe Daou (T4), e a programação inicia a partir das 19h.

Valesca se apresentará no Shopping Phelippe Daou (T4) nas primeiras horas do ano novo | Foto: Edu Pimenta

Todas as linhas que passam próximo ao local vão operar também com frota de sábado, para o atendimento do público que irá se deslocar para o evento. Como o evento será realizado na área interna do centro de compras, não haverá necessidade de interdição da avenida Camapuã.



No entanto, esta avenida e a área da Rotatória do Produtor são monitoradas por agentes do Manaustrans, para que sejam evitados estacionamentos em áreas proibidas.

