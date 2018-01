SEC entregou mais de 200 violões para o interior do Amazonas

A ação aconteceu no aniversário de Careiro da Várzea | Foto: Divulgação/SEC-AM

Na noite do último sábado (30), o secretário de Cultura, Denilson Novo, esteve no Careiro da Várzea para fazer a entrega oficial de 40 violões para o município. A ação aconteceu no encerramento da semana de comemorações pelo aniversário de 30 anos de fundação da cidade.

Os instrumentos serão utilizados na criação da Escola Municipal das Artes. “Receber esses violões é muito importante porque eles constituirão o Núcleo de Música que dará o pontapé inicial para a Escola Municipal de Artes (EMA)”, contou Osmir Medeiros, secretário de obras do município.

A doação ao Careiro somou mais de 200 violões entregues para as prefeituras do interior do Estado e que serão destinados à criação de orquestras e a realização de atividades culturais. Neste domingo (31), será a vez de São Gabriel da Cachoeira receber os instrumentos.

“Nós estamos investindo em atividades de ocupação artística em busca de potencializar talentos e gerar novas oportunidades para o desenvolvimento cultural da nossa gente. Todos estes municípios apresentaram demandas para aulas de violão”, afirmou o secretário de Cultura, Denilson Novo. A SEC está disposta em fazer parceria com todos os municípios que desejem somar esforços na mesma direção. Em 2018, vamos dar continuidade a estas entregas e acrescentar cursos e atividades em todas as artes. Quanto mais parcerias conquistarmos, maiores serão os resultados”.

Parintins foi o primeiro município a ser beneficiado. Em novembro, o secretário de Cultura entregou 30 violões para o Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro - Unidade Parintins, que atende 2.300 alunos e gera 84 empregos.

Maués também foi beneficiada com 40 violões para a criação da “Orquestra Popular” do município, além da doação de 350 livros para o acervo da Biblioteca Municipal. A SEC também realizou atividades durante a 38ª Festa do Guaraná, como uma oficina de graffiti.

No município de Envira, a SEC entregou 20 violões para a realização de aulas do instrumento e formação de professores. O prefeito Ivon Rates declarou que a ação é importante para que se continue a criar atividades culturais no município.

“A música e o instrumento são relevantes para a superação de problemas sociais. Espero poder ampliar a parceria com a SEC para a realização destas atividades”, comentou o prefeito.

Ainda em dezembro, a SEC entregou 40 violões, quatro suportes, 40 cadeiras fixas e 40 estantes para partitura, em Humaitá, e 20 violões em Novo Airão.

Na Prefeitura Municipal de Rio Preto da Eva, a SEC também contribuiu com 20 violões, dois suportes para os instrumentos, uma panderola meia lua, 30 chocalhos, bumbos e teclados.

“Com os novos instrumentos, pretendemos montar uma orquestra do município e disponibilizar aulas de percussão, violão, canto e violino”, disse a coordenadora municipal de Cultura, Alessandra Vieira. “Nossa relação com a Secretaria de Cultura ficou mais estreita e esperamos realizar mais parcerias no futuro”.

A festa no Careiro

Para comemorar 30 anos de fundação, o Careiro da Várzea realizou uma semana de atividades artísticas e culturais. A programação aconteceu de terça (26) a sábado (30), na quadra da Escola Estadual Coronel Fiúza.

“O processo de comemoração do aniversário do município de forma diferente, privilegiando o espetáculo artístico com uma produção mais elaborada, que tem um trabalho de pesquisa, foi uma escolha consciente, justamente para provocar no município uma aproximação maior da arte”, comentou Osmir Medeiros.

A semana de aniversário do Careiro teve apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, que garantiu a participação dos corpos artísticos do Estado no evento. A programação contou com a Orquestra de Violões do Amazonas (Ovam), Coral do Amazonas, Orquestra Popular da Universidade Federal do Amazonas, Grupo das Pastorinhas e Balé Folclórico do Amazonas que encerrou a programação com a apresentação do espetáculo “Bem interior”.

“A parceria com a secretaria de cultura foi essencial porque viabilizou trazer esses espetáculos, esse outro olhar para o interior que nos deu a oportunidade de oferecer aos munícipes uma programação intensa, de qualidade e com custo mínimo. Foi uma parceria luxuosa e muito importante porque os corpos artísticos vieram se apresentar no interior do estado. Isso é fantástico, emocionante”, pontuou Osmir.

