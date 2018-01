Prefeito saúda público da Zona Leste em festa de Réveillon

Com a capacidade para 13 mil pessoas, o Réveillon da Zona Leste de Manaus, acontece pela primeira vez no complexo do Shopping Phelippe Daou, localizado na avenida Camapuã. A festa era tradicionalmente comemorada na Avenida Itaúba, mas foi estrategicamente alterada para o Shopping T4, de acordo com o Prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto.



O prefeito esteve no local ainda nas primeiras horas do evento e saudou o público presente.

“Fizemos uma escolha arriscada, quando transferimos a tradicional festa que acontecia na avenida Itaúba, mas essa decisão foi uma estratégia para divulgar o shopping que é a nossa aposta para a economia da Zona Leste e para a capital. A população compreendeu o recado e, aos poucos, está chegando. Logo aqui estará lotado”, disse Arthur.

Ainda segundo o prefeito, o objetivo da mudança é valorizar e promover a divulgação do ponto de comércio da região. Ele ainda conta que a construção foi muito aguardada pelos comerciantes e moradores da Zona Leste.



“Queremos valorizar esse local porque sabemos que as pessoas batalharam muito para ter esse espaço. É uma maneira de divulgar um dos maiores pontos comerciais da cidade e nosso Shopping não deixa a desejar em relação a qualquer um dos outros”, comenta.

Prefeito chega na Zona Leste em festa de Réveillon | Foto: Janailton Falcão

Ainda segundo o prefeito, os turistas que estiverem na cidade para passar a virada de ano terão uma grande opção de locais para visitar, além da oportunidade de conhecer pontos turísticos da cidade ao som de artistas locais e nacionais.



“Será possível escolher entre as atrações nacionais que cada um quiser ver e, além de poder apreciar a música, o turista que estiver passando a virada de ano em Manaus ainda irá conhecer alguns pontos turísticos da nossa região”, diz.

Para o diretor-presidente da Manauscult, Bernardo Monteiro de Paula, o Réveillon em vários pontos da cidade é uma forma da prefeitura dar mais comodidade à população que deseja receber 2018 com todo o conforto e segurança.



Segurança



Nas primeiras horas do Réveillon no Shopping Phelippe Daou, o evento conta um um efetivo de 150 policiais e seis viaturas que fazem a segurança interna e externa do local.

“Até final da noite, o efetivo policial deve ganhar reforço. 300 policiais militares irão trabalhar na área. Como nesse local irá se apresentar uma atração nacional muito conhecida, acreditamos que devemos receber o número máximo de pessoas”, informou o tenente-coronel Carlos Lopes, comandante de policiamento da área Norte e coordenador da segurança no evento.

Programação

Em uma das maiores zonas da cidade, a festa da virada terá nove horas de duração. O auge da festa será o show da cantora de funk Valeska Popozuda. Na zona Leste, o palco será montado ao lado do Shopping Popular Phelippe Daou (T4), e a programação inicia a partir das 19h.

Público acompanha a festa na Zona Leste | Foto: Janailton Falcão





-Na Zona Leste, a banda "Uns e Outro" abrirá a programação do show da virada, no Shopping Popular Phelippe Daou, às 19h.



-Em seguida subirão ao palco "Eder Rocha" às 20h10



-"Marrakesh" se apresentará às 21h30,



- Em seguida será a vez da banda "Impakto", às 23h, comandando a virada do ano e o show pirotécnico que terá duração de 10 minutos.



- Continuando a festa, a atração nacional “Valesca Popozuda”, à 00h30, fará seu show.



- Já na madrugada do dia 1º de janeiro, se apresentarão “Jocy Carvalho”, “Toinho do Forró” e “Dj Ricardo Love”.

