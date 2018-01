Wanderley Andrade agita Réveillon com 10 mil pessoas no Viver Melhor

Pela quinta vez consecutiva, o Conjunto Residencial Viver Melhor, na Zona Norte, realiza a festa de virada do ano. Nesta noite de domingo (31), a atração mais esperada pelos moradores foi o cantor paraense Wanderley Andrade. Mais de 10 mil pessoas participaram ao evento para saudar 2018.



Para a moradora Cristina Silva, 35 anos, a festa no residencial facilita muito, agora ela não precisa mais se deslocar para outra zona da cidade.

Leia também: Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp



"Depois que a prefeitura passou a apoiar a festa, tudo ficou melhor. Antes eu ia para a Ponta Negra comemorar o ano novo com a família, agora basta eu caminhar alguns metros e chego em uma festa praticamente igual", disse Cristina.

A principal atração a passar pelo palco da Zona Norte é o cantor paraense Wanderley Andrade | Foto: Raphael Tavares

Festa recebe pela 1ª vez atração nacional



É a primeira vez que a festa de ano novo do Conjunto Residencial Viver Melhor, localizado na Zona Norte de Manaus, recebe uma atração nacional. A comemoração recebe pelo quarto ano consecutivo o apoio da Prefeitura.

Para o coordenador de gabinete do prefeito de Manaus, Mário Barros, é uma satisfação poder proporcionar alegria aos moradores da Zona Norte.

"A prefeitura de Manaus, visando o lazer e o deslocamento dos moradores, decidiu investir no evento que já era realizado de forma não oficial pela associação de moradores", disse Barros.

Para a presidente da primeira etapa do conjunto residencial, Núbia Garcia, o local é seguro para que as famílias possam receber o ano novo em grande estilo ao som do cantor Wanderley Andrade.

"Nós resolvemos chamar o Wanderley porque ele, além de ser bastante conhecido, agrada bastante os moradores do Viver Melhor. A escolha foi feita a dedo para que ninguém ficasse chateado", ressaltou Núbia.

De acordo com o presidente da associação de moradores da segunda etapa do residencial, Sinval Trindade, os moradores devem esperar uma grande queima de fogos.

"Nesse ano, que temos uma atração nacional, nós preparamos uma grande surpresa para os moradores. Quem assistir a queima de fogos vai ficar impressionado", completou Silvan.

O cantor Wanderley Andrade subiu ao palco por volta das 2h e ficou até às 4h. O evento não tem hora para acabar.

O traficante do amor agitou o público | Foto: Janailton Falcão





Segurança

Cerca de 95 policiais militares fazem a segurança na área que ainda conta com o monitoramento de um dos ônibus do Centro Integrado de Comando e Controle do Amazonas (CICC-AM). Uma equipe da Polícia Civil está de prontidão na Delegacia Móvel.

Trânsito

Uma equipe do Manaustrans também está no local para dar fluidez ao trânsito e fazer com que o deslocamento das pessoas seja rápido.

Leia mais:

EM TEMPO faz cobertura especial do Réveillon 2018; confira detalhes



Presidiário é executado com 5 tiros no Prosamim do São Raimundo

Foragido da Justiça é preso com 50 kg de drogas em embarcação