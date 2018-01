Márcia Novo fala sobre expectativa para 2018 em festa no Amarelinho

A comemoração de ano novo segue animando o público que está presente na Praça do Amarelinho, no bairro do Educandos, Zona Sul de Manaus. A noite iniciou com o cantor Américo Madrugada e banda, seguido do Frutos do Pagode. O Dj Raison Santos agita o público nos intervalos das atrações.

A cantora Márcia Novo recebeu a equipe do Em Tempo no camarim para um rápido bate papo. Ela falou sobre a emoção de tocar pela primeira vez no local e também deu suas felicitações ao novo ano. Márcia é a cantora responsável por comandar a virada de ano no tradicional bairro da Zona Sul.

Márcia é a cantora responsável por comandar a virada de ano no tradicional bairro da Zona Sul. | Foto: Priscila Peixoto

"Desejo não só à equipe do Em Tempo, mas a todos os amazonenses, um feliz ano novo. Com muita luz, muita saúde e que seja melhor que 2017. Sabemos que não foi nada fácil neste ano, mas acredito que dessa vez vai ser bem melhor"



O local já recebeu a visita do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, que saudou o público no local. Ele comentou sobre a passagem de 2017. Segundo o parlamentar, este ano foi um ano de muitas lutas, mas ao mesmo tempo complicado. Para ele a vinda de 2018 promete novas conquistas e traz mais esperança a população manauense.

O local já recebeu a visita do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto | Foto: Jessica Vicentini





