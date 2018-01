Público lota Shopping Phelippe Daou a espera da virada de ano

A menos de meia hora para a virada do ano, o público lota o estacionamento do Shopping Phelippe Daou onde acontece o Réveillon da Zona Leste de Manaus. A população aprovou a troca do local. A segurança e a comodidade estão sendo pontuadas pelo público, que inclusive conta com uma praça de alimentação exclusiva.

Já passaram pelo palco do evento as bandas Um e Outros, Marrakesh e o canto Eder Rocha. Nesse momento o público é contagiado com a banda Impacto, que trás no repertório uma mistura de forró e músicas que foram sucessos em 2017, no estilo funk e pop nacional.

O coordenador, Geraldo Pereira Lopes, conhecido como o “Negão da Salada”, contou que a ideia da área é trazer mais conforto a população. “Aqui recebemos a família, eles têm as porções de comida e podem consumir no maior sossego para começar o ano novo feliz”, disse.

“A Zona Leste tá tudo de bom. Essa festa já é uma das melhores que foram proporcionadas aqui”, contou empolgado o cearense Paulo Cézar, que mora há quatro anos em Manaus e prestigia o evento junto com a família.



Serviços



Além da praça de alimentação, mais de 20 barracas também foram instaladas na área do evento. A população conta com mais de 30 banheiros químicos colocados no estacionamento. Eles também recebem orientações sobre educação sexual e distribuição de preservativos.

