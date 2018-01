Atrações musicais fervem a Praia da Ponta Negra neste Réveillon 2018

Música, dança e muita animação marcam presença na festa mais tradicional de Manaus. Na Ponta Negra, o palco recebe a Pororoca Atômica, a dupla João Victor & Rodrigo, além das atrações nacionais Raça Negra e banda Onze20.



No show que antecedeu a virada do ano, Adriano Arcanjo, Jéssica Stephens, Márcio Cigano e Taty Corazón formaram o "Show das Estrelas", cantando as canções que fizeram sucesso nas paradas de 2017. Nos intervalos, a DJ May Seven agita o público com o melhor da música eletrônica.

Público lota a Ponta Negra minutos antes da virada | Foto: Marcelo Cadilhe

"É a segunda vez que estou tocando aqui na Ponta Negra e é um prazer muito grande. A energia do povo é ótima e vai trazer um 2018 incrível para Manaus", disse a DJ amazonense.



driano Arcanjo, Jéssica Stephens, Márcio Cigano e Taty Corazón formaram o "Show das Estrelas" | Foto: Marcelo Cadilhe





Além da grande expectativa dos artistas que participam da celebração, o público que foi prestigiar o evento também está ansioso para ver seus cantores favoritos de perto.



O pagode foi o que fez o professor Marcelo Túlio sair do Centro, bairro onde mora, para curtir a festa na Ponta Negra. "Não é todo dia que a gente pode ver o Raça Negra em Manaus, então com certeza vale a pena", disse. A atração nacional deve subir ao palco logo após a queima de fogos, programada para 00h pontualmente.

Leia mais:

Réveillon no Viver Melhor réune 5 mil pessoas

Réveillon na Ponta Negra reúne artistas consagrados e público fiel

Márcia Novo fala sobre expectativa para 2018 em festa no Amarelinho