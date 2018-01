Arlindo Jr comanda contagem regressiva para 2018 no Viver Melhor

Cantando a música "Marcas do que se foi", o cantor Arlindo Jr comandou a contagem regressiva para entrada do ano novo no Conjunto Residencial Viver Melhor, na Zona Norte de Manaus. Durante a música, os moradores puderam acompanhar uma queima de fogos que durou aproximadamente 7 minutos.

Para a aposentada Maria da Conceição, de 70 anos, foi lindo poder acompanhar os fogos perto da sua residência.

"É o primeiro ano que decidi acompanhar a virada do ano aqui do bairro e não me arrependi. A associação de moradores acertou em promover esse grande evento em parceria com a prefeitura", disse Maria.

O cantor Arlindo Júnior foi o responsável pela contagem regressiva | Foto: Janailton Falcão





Para o técnico de segurança do trabalho, Ricardo de Souza, a festa desse ano deu o ânimo que precisava no bairro para começar 2018 com o "pé direito".

"Eu cheguei cansado do trabalho, mas não quis deixar de vir à festa. Minha mulher participou outras vezes e disse que foi maravilhoso. Era o que os moradores daqui estavam precisando", completou Ricardo.

A festa ainda vai continuar com a atração nacional, o cantor paraense Wanderley Andrade, que deve subir ao palco por volta das 2h da madrugada deste primeiro dia de 2018.

