Virada de ano no Amarelinho é marcada pela mistura de ritmos | Foto: Priscila Peixoto

Embalada com samba e brega, a chegada de 2108 foi só alegria para o público que compareceu na Praça do Amarelinho, localizada no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus, na festa realizada pela Prefeitura de Manaus. A comemoração foi marcada pela mistura de ritmos.



Leia também: Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp

A noite iniciou ao som do cantor Américo Madrugada e banda, seguido do Frutos do Pagode. O príncipe do brega, Nunes Filho, também marcou presença dando um show com sua “dancinha”, que já é marca registrada. O forró da Segura Pisada e o DJ Wanderson Moura colocou o público para dançar. O ano de 2018 foi recebido ao som do beiradão da cantora Márcia Novo.

O público compareceu em peso ao Réveillon na Zona Sul | Foto: Priscila Peixoto

Clássico do Samba



Após vinte anos do seu primeiro show no Réveillon de Manaus, o conhecido intérprete de samba, Neguinho da Beija-Flor, também agitou a festa da virada de ano no bairro Educandos. O sambista foi a principal atração da noite.

"Eu estou adorando estar de volta a Manaus, eu gosto muito daqui. O povo manauense é sempre muito receptivo," disse ele ao EM TEMPO.

Virada de ano no Amarelinho é marcada pela mistura de ritmos | Foto: Priscila Peixoto

O show começou por volta das 00h30, logo após a queima de fogos que foi comandada pela cantora Márcia Novo. Ela fez uma apresentação marcada por brincadeiras e interação com o público. A apresentação teve ainda um repertório recheado de grandes clássicos do samba.



Além de Neguinho da Beija-Flor, a comemoração contou com a presença do sambista Marquinho Lessa.

Leia mais:



Atrações musicais fervem a Praia da Ponta Negra neste Réveillon 2018

Público lota Shopping Phelippe Daou a espera da virada de ano

Arlindo Jr comanda contagem regressiva para 2018 no Viver Melhor