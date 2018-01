Zona Leste inicia 2018 com o funk de Valesca Popozuda

Os primeiros minutos de 2018, na Zona Leste de Manaus, foi celebrado com muita animação, ao som de Valesca Popozuda - que contagiou o público no Shopping Phelippe Daou. A funkeira cantou seus maiores sucessos e animou os fãs com muito funk e descontração.



Valesca subiu ao palco às 0h45. Para não comprometer a agenda, a cantora não falou com a imprensa. Popozuda deve se apresentar em uma casa de show, ainda nesta madrugada.

A funkeira cantou seus maiores sucessos e colocou todo o público para dançar | Foto: Daniel Landazuri





Cantora, dançarina, empresária e escritora, Valesca está há 17 anos na estrada. A artista iniciou sua trajetória no funk com o grupo “Gaiola das Popozudas”, no ano 2000. Exaltando o poder feminino com suas letras, em 2013, Valesca seguiu para carreira solo, emplacando o hit “Beijinho no Ombro”. Em seguida, lançou outros singles, entre eles: “Sou A Diva Que Você Quer Copiar”, “Sou Dessas” e “Viado”.



Show Pirotécnico

Durante a virada do ano, a população se emocionou ao acompanhar, por cerca de cinco minutos, o show dos fogos de artifícios. Muitos casais e famílias fizeram seus votos e desejos para o novo ano.



“Em 2018 quero realizar o sonho da casa própria, ter muita saúde para conseguir todos meus objetivos”, disse Vanilsa Souza, que - acompanhada do esposo - prestigiou o evento.

A festa no Shopping Phelippe Daou deve seguir até às 5h da manhã, ao som de Toinho Forro Show e Jôci Carvalho.

O evento foi realizado pela primeira vez no complexo do Shopping Phelippe Daou | Foto: Daniel Landazuri





Público

O Réveillon da Zona Leste era tradicionalmente comemorada na Avenida Itaúba. Este ano o evento foi realizado pela primeira vez no complexo do Shopping Phelippe Daou, o local tem a capacidade para 13 mil pessoas.

Segurança

Cerca de 300 policiais e seis viaturas fazem o patrulhamento na área externa e interna do evento, que ocorre sem incidentes.

